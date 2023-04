MUŽ JOJ OTEO DETE NA VELIKI PETAK Ispovest Jelene (32) iz Beograda: Javio mi je posle 30 sati da su u Švajcarskoj!

Jelena Abramović (32) iz Beograda majka je dečaka koji ima dve i po godine, a koji je, kako ona tvrdi otet. Da stvar bude gora, mališana je nezakonito preko granice odveo Jelenin suprug sa kojim je od 6. januara u brakorazvodnoj parnici.

- Na Veliki petak sam odvela sina da se vidi sa ocem. Smatrala sam da je potpuno normalno da viđa dete, iako smo mi u postupku razvoda braka. U 15 časova sam ga odvela, samo sat vremena kasnije sam imala osećaj da nešto nije u redu. Pozvala sam svog supruga i bio je nedostupan, kao i svi koji su bili sa njim tada navodno. Otišla sam do stana, lupala sam, niko mi nije otvarao vrata. Pozvala sam patrolu, uputili su me u stanicu i tamo sam podnela prijavu - počinje priču za "Blic" Jelena Abramović.

Prema njenim rečima, nakon više od jednog dana, njen još uvek zakoniti suprug joj se javio, a kada je čula ono što je imao da joj kaže, ostala je šokirana.

"Pasoš deteta je kod mene"

- Posle 30 sati me je pozvao i rekao da je dete u Švajcarskoj sa njim. Pritom, pasoš deteta je kod mene. Inače, zbog prirode njegovog posla i mi smo pre našeg rastanaka boravili u Švajcarskoj, a od decembra meseca smo ovde u Srbiji. Svaki dan sam bila tu kao nadzor mom detetu, baš zbog pretnji koje mi je uputio kada sam podnela zahtev za razvod braka, da će odvesti dete u Švajcarsku. Na kraju je to i uradio - navodi očajna majka.

Inače, otkad je pokrenut brakorazvodni postupak, Jelena je dobijala sugestije svog advokata da pazi, jer može doći do ovakve situacije. Međutim, uplašena majka nije želela da uskrati ocu pravo da bude sa detetom, a ni svom sinu da bude sa ocem. Svakodnevno se trudila da se viđaju, ali je uvek bila na oprezu.

Kako je dete prešlo granicu?

- Unutrašnje borbe su se vodile u meni. Vodila sam ga kod oca u stan i stražarila kod ulaznih vrata i motrila na njih. Ovog petak sam osetila da nešto nije u redu, i otad više nisam videla svog sina - kaže naša sagovornica.

Kako nam je ispričala Jelena, i dalje se čeka privremena mera i izveštaj Centra za socijalni rad, kojim bi se izrekla mera o poveravanju deteta.

Beograđanka koja je van sebe već tri dana moli za pomoć.

- Molim nadležne organe da reaguju. Kako je dete bez pasoša prešlo granicu? Na koji način je dete prešlo granicu, ne mogu ni da mislim. Da li je dete doživelo traumu? Nisam sigurna na šta je spreman neko ko je u stanju da sopstveno dete otme od majke, ne znam kako bih to drugačije nazvala - vapaj je majke kojoj se dogodila nepravda.

"Odnos sa suprugom trajno poremećen"

- Ne bih da iznosim mnogo o našem odnosu u javnost, ali su nam odnosi bili trajno poremećeni. Odnos nije bio dobar. Meni sada samo ostaje da čekam. Očajna sam, ljuta, besna, tužna, zabrinuta, ne znam šta bih još rekla… Šta dete misli, zašto ne može da me vidi, da me čuje, zašto nisam sa njim? Nikada se nismo razdvajali do sada - zaključila je naš razgovor Jelena Abramović.

