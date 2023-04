Svi pijemo jutarnju kafu, a kako ona utiče na organizam objasnio je prim. dr med. Petar Borović u Novom jutru.

Neki piju domaću, neki espreso, neki u granulama , neki bez kofeina, a kako prva jutarnja kafa utiče na organizam?

- Kofein je otrovna biljna baza i pesticid i insekticid. Unosom kofeina unosimo otrov u sebe- rekao je Borović za Pink.

- Najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. Organizam traži vodu jer je gubi i ako je ne unesemo vremenom će se stvoriti ugrušak. I tu je proble, kad se probudimo treba popiti čašu vode. Ali šta se dešava, ljudi prvo uzmu kafu, a ona izbaci sedam puta više tečnosti iz organizma jer je kafa diuretik - kaže Borović i dodaje:

- Kafa ostaje 72 sata u organizmu i kada pijete drugu, treću, četvrtu, kafa postaje domaćin u telu. I šta se dešava - stari organizam. To se dešava zbog obrade kafe koja je u izvornom obliku zelena i prži se dok ne pocrni na temperaturama od 280 do 320 stepeni- kaže on.

Borović je dodao da je zabluda da je kafa antioksidans jer sve što je u njoj bilo izgorelo je prilikom prženja:

- Prilikom prženja kafa postaje kancerogena, srce strada, poremeti ritam, a kako nas kafa budi - tako što diže nivo hormona stresa.

Po preporuci doktora, kafu možete zameniti čajem od lipe, hibiskusa, kamilice, dok zeleni čaj ima još više kofeina od kafe.