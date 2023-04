TRAŽIM POBOŽNU DEVOJKU, DA NEMA PROŠLOST, KRATKU KOSU, PIRSING NI TETOVAŽE! Haos zbog oglasa Srbina iz Nemačke

Mladi ljudi i dalje veoma često partnere traže na društvenim mrežama. Mladići dodaju čak i nepoznate devojke na mrežama, pišu im, a neki čak i oglašavaju da traže devojku.

Napišu šta žele u nadi da će tako javno naći svoju izabranicu. Tako je jedan momak, koji živi u Nemačkoj, napisao da traži devojku. Ipak, on ima prilično rigorozne kriterijume, o kojima sada pričaju svi.

On je u svojoj poruci napisao sledeće:

- Pomaže Bog, zovem se Daniel, 90-godište i rodom iz Nemačke, moji roditelji su poreklom iz Republike Srpske a u Srbiji budem najčešće u našoj kući u Loznici. Živim u Nemačkoj i ovde sam završio Ekonomski fakultet. Tražim pobožnu devojku, ne stariju od 29 godina. Tetovaže su "no go", takođe kratka kosa, pušenje i ostale droge, dugi nokti, mini suknje, pirsing i takve za*ebancije, čitajte Sveto pismo ako ne znate kako žena treba da se ponaša i šta da nosi ili pitajte vaše duhovnog oca. Mnogo mi je važno da nije primila mRNA vakcinu i da nema neku baš prošlost, najbolje nikakvu, ali znam da je u našem društvu to postalo skoro nemoguće - napisao je on.

Sa ovom njegovom objavom na Tviteru su uglavnom devojke zbijale šale. Javljale su se koji sve kriterijum ne ispunjavaju.

- Ja sam sve što Daniel 90 godište ne želi.

- Ja sam mini suknje

- Ja sam MRNA vakcine

- Ja sam "najbolje je da nema nikakvu prošlost"

- Ja sam pirsing i takve za*ebancije.

- Ja sam ostale droge

- Jao ovo kao da je pisao moj bivši

- Ja sam tetovaže su no go (izraz iz svetog pisma, ako niste znali)

