EVO KOLIKU ĆE KAZNU MORATI DA PLATI ŠTO JE SNIMALA ŽENE NA POROĐAJU: Instrumentarku GAK Narodni front će sve to skupo koštati!

Skandal sa prenosom uživo porođaja carskim rezom u GAK "Narodni front" i kačenjem na društvene mreže snimaka golih žena u operacionim salama se ne stišava. Instrumentarka koja je sve to objavljivala na svom nalogu na TikToku je suspendovana i i protiv nje je pokrenut disciplinski postupak.

Ona je tvrdila da ništa nije uradila namerno, te da joj je slučajno ostao upaljen "lajv". Zbog onoga što je učinila ne samo da može da ostane bez posla već je za snimanje i objavljivanje snimaka pacijenata bez njihove saglasnosti zakonom predviđena, uz pokretanje prekršajnog postupka, i za odgovorne kazna od 50.000 do 2.000.000 dinara.

Ivan Trišović iz službe poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti istakao je za Javni servis da taj zakon striktno predviđa da je saglasnost nužna.

- Potrebna je izričita saglasnost za obradu tih podataka, snimanje je par ekselans primer obrade tih podataka o ličnosti, tako da je potrebna izričita saglasnost ako se snima, a naročito za objavljivanje - dodao je Trišović.

Podsetimo, nakon reakcije medija na sporne snimke i objave, odmah se oglasilo i rukovodstvo Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front" saopštenjem u kom je rečeno da su zgroženi i da najoštrije osuđuju postupak medicinske sestre, te da se istovremeno zahvaljuju svima koji su blagovremeno ukazali na ovakvo dešavanje.

- Medicinska sestra koja je napravila ozbiljnu povredu radnih dužnosti i obaveza kao i profesionalne etike je odmah po hitnom postupku suspendovana, a pokrenut je i disciplinski postupak. Napomena: mera zabrane upotrebe mobilnih telefona u porodilištu i operacionoj sali je i dalje na snazi - navodi se u saopštenju Uprave klinike.

Reagovala je i ministarka zdravlja Danica Grujičić koja je naglasila da je "zgrožena činjenicom da je jedan zdravstveni radnik došao na ideju da prenosi ono što se dašava u operacionoj sali na Instagramu, TikToku ili bilo kojoj društvenoj mreži na internetu":

- Osuđujem to što je uradila. Nikada mi takva ideja ne bi pala na pamet, to je intima svakog pacijenta, niko ne sme da ih snima bez obzira na to da li im se vidi lice ili ne.

