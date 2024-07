U GAK Narodni front će do subote raditi sve klime! Vučić iz Londona najavio i izgradnju NOVOG PORODILIŠTA za sledeću godinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će do subote ujutru sve klime raditi u porodilištu Narodni front, kao i da sledeće godine počinje izgradnja potpuno nove bolnice.

Vučić je na pitanje novinara u Londonu o tome da klime u porodilištu Narodni front nisu radile, rekao da ga je sramota da o tome govori, ali da je odmah kada je video ovu vest pozvao ministra zdravlja Zlatibora Lončara i rekao da se problem reši.

Preneo je da mu je ministar rekao da je potrebno vreme oko procedura za javnu nabavku.

- Rekao sam mu, pozovi majstore, kupite te klime, ne interesuju me procedure, završite u roku dan, dva, tri. I evo sada vidite, može. U subotu 100 odsto će sve da radi, svaka prostorija će da ima klimu - rekao je predsednik.

On je dodao da je najvažnije da deca i majke, ali i osoblje imaju klimu.

- Subotu popodne idite tamo ili nedelju ujutru da vidite da klima radi ili ne i to je to. Rešili smo milion problema, rešićemo i ovo - dodao je on.



On je dodao i da su svi građani koji su govorili o tome potpuno u pravu.

- Ljudi hoće da znaju, pošto niko od prethodnika nikada nije uložio ništa u porodilišta, mi ćemo sada da gradimo novo porodilište u Nišu, ne da obnavljamo staro i Narodni front, a zatim i Višegradsku. Izgradnja Narodnog fronta počinje sledeće godine dok se završi kompletna projektna dokumentacija. Potpuno nova bolnica. Potpuno novo porodilište za sve naše majke, da mogu sa uživanjem da donose decu na svet i da se raduju u boravku u porodilištu - rekao je Vučić.

Autor: Snežana Milovanov