RADOVI NA ČETIRI OPŠTINE U BEOGRADU Izmene u javnom saobraćaju, deonice potpuno zatvorene!

Tokom radova na asfaltiranju i uređenju Partizanske ulice u Dobanovcima (opština Surčin), od 3. do 15. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Usled radova doći će do potpunog zatvaranja ulice na delu od zone raskrsnice sa Zemunskom ulicom do okretnice "Dobanovci (groblje)", pa će vozila na linijama javnog prevoza 606, 611 i 601N saobraćati u smeru prema Dobanovcima ulicama Ugrinovačkom, Maršala Tita, Zemunskom do zone raskrsnice sa Partizanskom ulicom, gde će dalje promenu smera kretanja vršiti Zemunskom, Beogradskom, Maršala Tita i dalje redovnom trasom prema Zemunu i Grmovcu.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno polazno - dolazno stajalište "Partizanska" u Zemunskoj ulici, na poziciji EDB stub koji se nalazi između kućnih brojeva 124 i 126, oko 100 metara posle zone raskrsnice Zemunske i Partizanske ulice.

Promena režima javnog prevoza u Lazarevcu

Tokom radova na redovnom održavanju u Ulici Dula Karaklajića u Lazarevcu, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Voke Savića do zone raskrsnice sa Ulicom Dimitrija Tucovića, od 3. do 16. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će linije JGP-a delimično izmeniti trasu.

Vozila sa linije 120, na delu od raskrsnice ulica Dula Karaklajića i Dimitrija Tucovića do Autobuske stanice "Lazarevac", saobraćaće ulicama Nikole Vujačića, Dula Karaklajića, Dimitrija Tucovića, Milovana Lazarevića, Branka Radičevića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 135, 581, 581A, 581E, 116, 130, 130A, 133, 133L, 140, 140L, 141L, 160A, 166, 190C, 860BL i 860L, u oba smera, na delu od Autobuske stanice „Lazarevac” do raskrsnice ulica Dula Karaklajića i Dimitrija Tucovića, saobraćaće ulicama Branka Radičevića, Milovana Lazarevića, Dimitrija Tucovića, Dula Karaklajića i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 580, u oba smera, na delu od Autobuske stanice „Lazarevac” do raskrsnice ulica Dula Karaklajića i Dimitrija Tucovića, saobraćaće ulicama Branka Radičevića, Milovana Lazarevića, Dimitrija Tucovića, Ibarskim putem i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 139L, 150, 150L, u oba smera, na delu od Autobuske stanice „Lazarevac” do raskrsnice ulica Vladike Nikolaja Velimirovića i Dimitrija Tucovića, saobraćaće ulicama Branka Radičevića, Milovana Lazarevića, Dimitrija Tucovića, Vladike Nikolaja Velimirovića i dalje redovnim trasama.

Radovi u Ulici cara Nikolaja II

Iz Sekretarijata za javni prevoz saopštavaju da će zbog radova na redovnom održavanju Ulice cara Nikolaja II na Vračaru, na delu između ulica Maksima Gorkog i Čuburske, od 29. aprila do 3. maja, do 4 časa, doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja na navedenoj deonici, pa će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

- Trolejbuske linije 19, 22 i 29 biće privremeno ukinute dok će privremeno biti uspostavljene lokalne autobuske linije 22A i 29A, koje će saobraćati od Trga Slavija do perifernih terminusa. Privremeno će biti uspostavljena trolejbuska linija 22L na relaciji Studentski trg – Trg Slavija;

- Vozila sa linija 21A, 83, E1 i 29N i privremenih lokalnih linija 22A i 29A će, umesto Makenzijevom i Ulicom cara Nikolaja II, saobraćati u smeru ka Crvenom krstu trasom: Makenzijeva - Kursulina - Maksima Gorkog - Cara Nikolaja II i dalje redovnim trasama dok će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati ulicama Cara Nikolaja II, Maksima Gorkog, Krunskom, Baba-Višnjinom, Njegoševom, Kursulinom i Makenzijevom.

Na izmenjenom delu trase uspostavljaju se privremena stajališta "Maksima Gorkog", u smeru ka Trgu Slavija, u Ulici cara Nikolaja II, 15 metara ispred pešačkog prelaza koji se nalazi ispred raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog, kao i "Makenzijeva", u smeru ka periferiji, u Kursulinoj ulici, 50 metara posle raskrsnice sa Makenzijevom ulicom.

Izmena rada linija u Crnotravskoj i Neznanog junaka

Tokom izvođenja radova na popravci elemenata trolejbuske kontaktne mreže u zoni stare okretnice "Banjica", u ulicama Neznanog junaka i Crnotravskoj, od 29. aprila, od 00.30 časova do 1. maja, do 3.30 časova, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zauzeće desnih (spoljnih) saobraćajnih traka u oba smera u Crnotravskoj ulici (zona stare okretnice "Banjica") u dužini od 20 metara, zbog čega će biti onemogućen rad trolejbuskih linija 40 i 41. Iz tog razloga biće uspostavlja privremena autobuska linija 41A, koja će saobraćati na relaciji Studentski trg - Banjica 2.