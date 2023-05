Vesić: U junu gotov deo obilaznice oko Beograda, završeno 96 odsto radova

Na sektoru obilaznice oko Beograda do Bubanj potoka, koji će za saobraćaj biti pušten u junu, završeno je oko 96 odsto radova, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je za “Večernje novosti” rekao da ko god nema potrebu da ulazi u Beograd više neće morati da vozi kroz grad i istakao da obilaznica znači rasterećenje Gazele i manje zagađenja.

Vesić je naveo je da će se tu gde se sada obilaznica završava graditi tunel Bubanj potok, odakle počinje nastavak obilaznice prema Pančevu.

Istakao je da je na sektoru do Bubanj potoka završeno oko 96 odsto radova i dodao da je ostalo da se završi asfaltiranje ulaza i izlaza iz tunela, poslednji građevinski radovi, te da je opremanje tunela, koje traje oko 40 dana, već počelo.

Kada su u pitanju radovi na poslednjem sektoru obilaznice, Vesić je rekao da Saobraćajni institut CIP radi projekat koji je veoma zahtevan jer, kako kaže, taj deo obilaznice nije samo drumska već i železnička obilaznica oko Beograda.

“Taj projekat je trebalo odavno da bude završen, jer se godinama znalo kada će da se završi deo do Bubanj potoka, ali nije. Ne znam zašto nije ali sada šta je tu je. Čim sam izabran za ministra, tražio sam da počne projektovanje kao i da se to čini po fazama”, rekao je Vesić.

Naveo je da će se prvo projektovati tuneli Bubanj potok i Leštane, kako bi ti radovi počeli odmah, a potom drumsko-železnički most preko Dunava, čija je dužina skoro dva kilometra.

“Mi ćemo biti spremni tehnički, a kada će se graditi pita se i Ministarstvo finansija jer da li će biti novca zavisi od stanja u budžetu. Mi ovaj posao radimo timski i građevina, finansije i čitava Vlada zajedno odlučujemo kada možemo da započnemo novi infrastrukturni projekat”, rekao je Vesić.

Ministar je naveo da je, da bi se gradila infrastruktura, potreban novac, ali i politička volja i istakao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da Srbiju razvija kroz gradnju infrastrukture.

“Svaki dinar uložen u građevinarstvo multiplikuje se puta tri u bruto domaćem proizvodu. Tokom gradnje angažuje se dvadesetak različitih profesija. Izgradnja saobraćajnica ne znači samo da je zemlja bolje povezana. Ona znači nova radna mesta, jer tamo gde ima saobraćajnica investitori žele da dođu”, rekao je Vesić.

Istakao je da dolazak investitora znači viši standard i da ljudi mogu da ostanu da žive tu gde su, te dodao da je srećan zato što mu je predsednik Vučić pružio šansu da vodi baš ovaj resor jer, kako kaže, nema lepšeg i boljeg posla.

“Naravno, Srbija ima predsednika koji veruje da je razvoj infrastrukture put ka razvoju zemlje tako da je meni mnogo lakše da radim ovaj posao. Ulažu se milijarde evra u putnu i železničku infrastrukturu, u postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i beogradski metro”, istakao je Vesić.

Naveo je da je završetkom brze saobraćajnice Surčin - Novi Beograd skraćen put od Beograda do Čačka za oko deset kilometara u jednom pravcu.

“Sada ćemo da proširimo kružni tok kod Vojvođanske. Za nedelju, dve počinjemo da gradimo petlju Jakovo, a Grad će da radi krak prema Ulici Jurija Gagarina”, rekao je Vesić.

Naveo je da je kineska kompanija obećala da će do kraja godne završiti deo od Pakovraća do Požege i da je važno je da ispoštuju to obećanje koje su, dodao je, dva puta dali pred predsednikom Vučićem.

“Kada dođemo do Požege, tada možemo da počnemo da radimo na dva nova pravca. Prvi je ka Kotromanu, odnosno Višegradu i Republici Srpskoj, a drugi je ka granici sa Crnom Gorom”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je završena prva deonica Moravskog koridora, od Pojata do Makrešana, dužine 16,9 kilometara koju je predsednik Vućić pustio za saobraćaj.

Do oktobra će biti završeno još deset kilometara do Koševa i tada će Kruševac biti povezan auto-putem sa drugim krajevima zemlje, rekao je Vesić i dodao da će sredinom 2024. biti završeni radovi od sela Adrani do petlje Preljina, te da će tada Kraljevo biti skoro spojeno na auto-put.

“Do sredine 2025. godine završićemo saobraćajnicu između Koševa i Adrana, što znači da spajamo na mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica Trstenik, Vrnjačku Banju i Kraljevo sa još dve petlje - Vrba i Kamidžora”, rekao je Vesić i dodao da na tom potezu živi pola miliona ljudi.

Najavio je da će do septembra biti završen autoput Ruma – Šabac, a do kraja 2024. godine i put do Loznice, te da se ugovara krak prema Badovincima odnosno Republici Srpskoj i BiH.

Podsetio je da se radi 18 kilometara od Kuzmina do Sremske Rače što je deo auto-puta Beograd-Sarajevo i dodao da će u junu biti prvih 5,5 kilometara puta Niš-Merdare.

“Ove godine potpisujemo ugovor za brzu saobraćajnicu koja će spajati Mađarsku i Rumuniju preko Srbije, od Bačkog Brega do Nakova, preko Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Kikinde. Sledeće godine možemo da krenemo sa izgradnjom 105 kilometara auto-puta Beograd-Zrenjanin”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je predsednik Vučić nedavno tokom posete Novom Pazaru najavio izgradnju brze saobraćajnice od Kraljeva do Pazara sa krakom prema Severnoj Mitrovici za šta ćemo, dodao je Vesić, projekat imati već sledeće godine.

Ministar je napomenuo da je došlo do pada u građevinskoj industriji u čitavoj Evropi, a ne samo u Srbiji i da za to postoji više razloga.

“Prvi je rat u Ukrajini, ekonomska kriza u Evropi i rast inflacije. To je dovelo do smanjenog interesovanja za investiranje posebno privatnih kompanija. Zato smo kao država odlučili da ove godine izdvojimo 3,6 milijardi evra za infrastrukturu i nadoknadimo smanjenje privatnih investicija”, pojasnio je Vesić.

Drugi razlog je, kaže, nedostatak radne snage zbog čega je Srbija počela da uvozi radnike što je, kako dodaje, dobro jer znači da smo napredovali i da smo zemlja u kojoj može da se zaradi.

"Idemo na liberalizaciju radnog zakonodavstva. Nama su stranci 30 odsto svih zaposlenih u građevinarstvu, a u poljoprivredi je učešće mnogo veće”, rekao je Vesić.Komentarišući zloupotrebe od strane pojedinih poslodavaca koji su strancima zamenili domaće radnike, ministar kaže da zloupotreba ima i u Evropskoj uniji, ali da to ne znači da ne treba da dolazi radna snaga.

“Imamo nedostatak radnika i problem je bila spora procedura. Činjenica je da je u nekim opštinama i gradovima došlo do zastoja u izdavanju građevinskih dozvola. Te probleme možemo i moramo da rešimo tako što ćemo ubrzati procedure, učiniti ih transparentnijim i jednostavnijim”, istakao je Vesić.

Zato se i menja Zakon o planiranju i izgradnji, naveo je i pojasnio da se izmenama ukida konverzija uz naknadu čime će se osloboditi oko 5.000 lokacija na kojima može da se izgradi oko 15 miliona novih kvadrata u Srbiji.

Kada je reč o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja, Vesić je na pitanje da li podržava zahteve prevoznika da se smanji starosna granica za profesionalne vozače rekao da se sa time slaže i dodao da taj zakon predlaže MUP, a da ministarstvo na čijem je čelu učestvuje u njegovoj izradi.