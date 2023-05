Izdato upozorenje zbog OLUJNIH UDARA VETRA: Duvaće i do 90 km na sat, a u OVIM DELOVIMA Srbije se očekuju PLJUSKOVI I GRMLJAVINA

U Srbiji se danas očekuje postepeno naoblačenje s kišom mestimično, i to pre podne na jugu i jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U severnim, zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije očekuje se umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura od šest do 14 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine i do 25 metara u sekundi (oko 90 kilometara na čas), uveče u slabljenju.

U Beogradu će posle pretežno vedrog jutra, u toku dana biti malo i umereno oblačno i suvo. Umeren i jak jugoistočni vetar uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura će od 11 do 14 stepeni, najviša dnevna oko 22 stepena.

Upozorenje na olujni vetar

"Danas u košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlјu dostizati udare olujne jačine i do 25 m/s (oko 90 km/h)", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog jakog vetra i grmljavine u ponekim delovima Srbije upaljen je meteoalarm. Narandžasto upozorenje na snazi je u Banatu zbog jakog vetra, a to znači da vreme može biti opasno.

Žuti meteo alarm zbog vetra upaljen je za područje Pomoravlja, dok je žuto upozorenje zbog grmljavine na snazi u jugozapadnoj Srbiji i na području KiM.

Vreme narednih dana

U sredu promenljivo oblačno sa kišom povremeno koja dolazi sa juga. U košavskom području je manja šansa za kišu i tamo će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar umeren istočni. Dnevna temperatura u padu u odnosu na utorak. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 13°C, a maksimalna od 15°C do 20°C. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U četvrtak sveže i promenljivo oblačno sa kišom mestimično. U petak i subotu je manja šansa za kišu uz više sunčanih sati i manji porast temperature. U nedelju malo svežije.

