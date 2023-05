OPREZ! Krpelji mogu da izazovu ozbiljna oboljenja, A EVO KAKO DA PREPOZNATE DA LI JE NAPAO VAŠEG LJUBIMCA! (VIDEO)

Postoji nekoliko bolesti koje mogu da izazovu krpelji. A na šta najpre moramo da obratimo pažnju, govorila je za TV PINK doktorka veterinarske medicine Mina Sekulić.

Dr Sekulić je rekla da je sa dolaskom proleća došlo i do najveće aktivnosti krpelja, a to je od marta meseca do kasne jeseni, do oktobra.

- Svedoci smo da se klima menja, pa tako i to što je ranije važilo više ne važi. Sada su krpelji aktivni preko cele godine. Kako dolazi lepo vreme, to tako postaje uživanje za nas i naše kućne ljubimce, a samim tim i opasnost od zaraze koju prenose krpelji - rekla je dr Sekulić.

Kako kaže, postoji nekoliko vrsta oboljenja. Pre svega, Lajmska bolest od koje mogu da obole i ljudi i predstavlja sistemsko oboljenje organizma, ali koja se uspešno leči antibioticima ukoliko se otkrije na vreme.

- Kada su kuce u pitanju, postoje tri, četiri najčešće bolesti koje prenose zaraženi krpelji. Ujed krpelja ne boli, ukoliko su vlasnici bili u prirodi sa ljubimcima i ako primete nakon nekog vremena da je njihov pas letargičan, malaksao, da ima povišenu temperaturu ili otečene zglobove, tamnu mokraću, tada ga treba odvesti veterinaru - rekla je dr Sekulić.

Kako kaže, nakon svakog boravka u prirodi treba pregledati i sebe i psa.

- Sve ove bolesti su potencijalno opasne, ali uspešno se leče antibioticima ako se otkriju na vreme. Najvažnija terapija jeste prevencija. Na našem tržištu postoji dosta preparata koji štite od krpelja - rekla je dr Sekulić.

