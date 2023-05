SPREMITE SE ZA LETNJE TEMPERATURE! I do 30 stepeni, a onda se SVE MENJA

Dan za nama protekao je u znaku oblačnog i svežeg vremena za ovo doba godine, povremeno sa kišom, a u toku poslepodneva bilo je i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura kretala se uglavnom od 15 do 20°C.

Već od danas očekuje nas znatno više sunca, a biće i toplije. U većem delu Srbije u petak biće umereno oblačno, sredinom dana i posle podne ponegde uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito u centralnim, jugoistočnim i istoočnim predelima.

Jutarnja temperatura biće od 5 do 10°C, maksimalna dnevna od 20 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

Za vikend će Srbija biti pod uticajem tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana. Očekuje se pretežno sunčano ili umereno oblačno, dok se u subotu i istočnim, a u nedelju u južnim, jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije očekuje jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura u subotu biće od 20 do 25°C, dok će nedelja biti najtopliji dan, a maksimalna temperatura biće od 23 do 27°C, u Beogradu oko 25°C.

U nedelju se očekuje umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima.

Početkom sledeće sedmice očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Padavine se u ponedeljak očekuju uglavnom, na jugu, jugozapadu, zapadu i severozapadu Srbije, a u utorak u svim predelima.

Očekuje se i nešto svežije, a maksimalna temperatura u većini predela biće oko 20°C.

Košava umerenog i jakog intenziteta duvaće i početkom sedmice, na jugu Banata sa olujnim udarima, dok se slabljeenje vetra očekuje u utorak pred kraj dana.

Prema trenutnim prognozama, oko 11. maja očekuje se jače zahlađenje sa padavinama.

S obzirom na to da je prosečna maksimalna temperatura za početak maja od 20 do 24°C, ona će u narednom peripu biti uglavnom oko prosečni vrednosti.

