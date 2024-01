OTOPLJENJE JE SVE BLIŽE - Ovi dani doneće kišu, očekuju se i olujni udari košave

U Srbiji se nastavlja hladni talas, što je i uobičajeno za ovo doba godine, a današnji dan doneo je i provejavanje slabog snega. Pred nama je vikend sa više sunca, a biće i nešto toplje, naročito u nedelju.

U subotu će u Srbiji biti umereno do pretežno oblačno, ujutro i tokom dela prepodneva u delovima istočne Srbije uz provejavanje slabog snega, uglavnom u oblasti Homolja i na planinama. Posle podne očekuje se smanjenje oblačnosti, prema večeri i razvedravanje.

Vetar tokom dana biće u skretanju na jugoistočni.

Jutarnja temperatura biće od -8 do -2°C, u Beogradu od -5 do -3°C, maksimalna dnevna od 0 do 4°C, u Beogradu od 1°C na obodu do 3°C u centru grada.

Drugi dan vikenda doneće sunčano vreme. Ipak, ujutro se i dalje očekuje umeren do jak mraz. Jutarnja temperatura biće od -9 do -3°C, maksimalna dnevna od 3 do 9°C, u Beogradu do 5°C.

Ponedeljak će doneti Srbiji naoblačenje, a krajem dana i tokom noći očekuje se kiša, na planinama sneg. U pojedinim predelima u početku se očekuje ledena kiša, odnosno kiša koja će se lediti pri tlu, s obzirom na to da će toplija vazdušna masa doći iznad hladne podloge.

Jutarnja temperatura i u ponedeljak biće u minsu, a maksimalna dnevna od 4 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

U utorak prvo na severu, a do kraja dana i u ostalim predelima padavine prestaju.

Od srede osetno toplije.

Srbija će biti pod uticajem ciklona, uz dodatak znatno toplije vazdušne mase sa juga. Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra.

U sredu će biti suvo. Maksimalna temperatura biće od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C, a u Negotinskoj Krajini oko 5°C.

U četvrtak i petak u većini predela očekuje se kišovito, uz jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 10°C.

Dakle, nakon veoma hladne sedmice, sledeće sedmice očekuje se osetno toplije vreme, ali uz čestu ciklonsku aktivnost, pa će biti i kišovitije.

Sledeće sedmice od srede do petka temperature će biti za pet do sedam stepeni iznad proseka za ovo doba godine. Inače, prosek maksimalne temperature za januar iznosi od 1 do 5°C.