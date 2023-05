SRPSKI LOVAC NA OLUJE OBJASNIO ZAŠTO SVAKOG DANA IMAMO PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM! Čabrilo: Kumulonimbusi niču na sve strane, spas uskoro stiže

Vesti da je negde u Srbiji pao grad veličine graška ili čak oraha i da je pokupio sav rod nekako su postale svakodnevne u ovom periodu.

Na sve to, mahom u Vojvodini, svedoci smo formiranja onoga što smo do skoro mogli da gledamo samo u filmovima. Govorimo o mini tornadima i olujnim vetrovima koji nose krovove kuća i lako mogu da povrede one koji se u tom trenutku nađu na otvorenom.

Da li nam klima poručuje da onih pola ili jedan stepen globalnog zagrevanja itekako utiču na vreme i da više ne možemo da se nadamo da će prilike biti onakve kakvih se sećaju naši roditelji recimo?

O ovome je govorio meteorolog i lovac na oluje Jovan Čabrilo.

- Nas meteorologe to ne bi smelo da iznenadi, generalno u maju i junu imamo vrlo promenljivo vreme s grmljavinom. Sad smo pod uticajem ciklonske aktivnosti koji utiče na vreme u našim krajevima poprilično dug vremeski period sa sporadičnim nepogodama. Najčešći oblik je obilna količina padavina, nešto ređe jak i olujni vetar - kaže Čabrilo.

Čabrilo je široj javnost postao poznat prenošenjem slika sa lica mesta tokom oluja, a voditelje je zanimalo da li je skoro svedočio vremenskoj nepogodi.

- Mi lovimo oluje, u okolini Zrenjanina i uopšte u Vojvodini nije bilo fotogeničnih situacija. Imali smo izutekat smicanja u atmosferi koja bi dovela do jače oluje. Olujni oblaci kumulonimbusi niču na sve strane, može da bude pljusak na Novom Beogradu, a da ga u Zemunu ne bude. Nekad se ti sistemi spoje i donose veću količinu kiše. U narednom periodu imaemo dosta slične vremenske prilike, pljuskove s grmljavinom u većem delu zemlje. Od četvrtka ćemo imati kratkotrajno jugoistočni vetar koji će zahvatiti Banat i donekle Beograd i smanjiti učestalost pljuskova. Ali zapadni i južni delovi Srbije ostaju pod uticajem ciklona.