Povećan broj slučajeva BRNA virusa: Na udaru predškolska deca

U beogradskom Domu zdravlja (DZ) Savski venac, u predškolskom dispanzeru, povećan je broj pregleda dece, od kojih se 30 do 50 posto javlja sa simptomima BRNA virusa - bolesti šaka, stopala i usta, izjavila je jutros za Tanjug pedijatar u tom DZ dr Marija Golubović.

Ona je rekla da se na dnevnom nivou u predškolskom dispanzeru doma zdravlja pregleda od 80 do 100 dece.

“BRNA virus je bolest šaka, stopala i usta koju izaziva enterovirus iz digestivnog trakta. Infekcija se lako prenosi preko sekreta iz nosa, pljuvačke i ranica iz usta, prljavih ruku i najviše preko kontaminiranih igračaka”, objasnila je dr Golubović. Prema njenim rečima, uzrast koji je najviše zahvaćen je predškolski i to deca od dve do tri godine, inkubacija je tri do pet dana.

"Simptomi su obično temperatura do 38 stepeni, praćeno povremeno glavoboljom, bolom u grlu i često odbijanjem obroka”, rekla je dr Golubović.

Ona kaže da se kod male dece mogu javiti i kašaste stolice.

Drugog ili trećeg dana bolesti javlja se karakterističan osip po šakama, stopalima i ustima u obliku plikova, rekla je dr Golubović navodeći da je terapija simptomatska.

“Bolest traje oko 10 dana i uglavnom prođe bez komplikacija, jedini problem je brzo širenje infekcije sa kontaminiranih površina. Pošto je reč o infektivnom oboljenju dete neće ići u kolektiv do povlačenja tegoba bolesti”, rekla je dr Golubović.