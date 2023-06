Od mog supruga još uvek nema ni traga ni glasa. Locirali smo njegov telefon na ostrvu Rodos u jednoj prodavnici, ali tamo ga niko nije video. Mi imamo dvoje dece, on nikada ne bi otišao negde bez da se javi- kaže supruga nestalog Juračića.

Ovim rečima počinje priču neutešna Dragana Juračić, supruga Radovana Juračića koji je krenuo iz Atine trajektom na ostrvo Kos, međutim, od ponedeljka u 20 časova, kada se i poslednji put čuo sa Draganom, gubi mu se svaki trag.

Kako Dragana kaže, ne može da poveruje da njenog muža nema, te da joj se svakakve misli motaju po glavi.

- Njegov telefon ugašen je u utorak u 12 časova. Dosta ljudi iz Grčke se uključilo u potragu, pokazuju Radovanove slike ljudima, ali još uvek ništa - dodaje ona.

Napominje i da je u Grčkoj večeras emisija o nestalim ljudima, te da će se tu pojaviti i Radovanova slika.

- Radimo sve što možemo kako bi ga pronašli. U Grčkoj će biti emitovana emisija večeras u 22.20 časova - dodaje neutešna žena.

Angažovane nadležne službe u Grčkoj i Srbiji

Na pitanje kako da li je njen suprug zvučao zabrinuto kada su se čuli, te i da li se kum čuo sa njim možda nakon nje, odgovara odrično.

- Normalno je zvučao, veza se malo prekidala. Prema mojim saznanjima, nije se čuo sa kumom posle našeg razgovora - kaže nam zabrinuta supruga.

Nakon što je započela apel na društvenim mrežama, Dragana se obratila i nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Obavešten je MUP Srbije, ambasada Srbije u Grčkoj, ali i lokalne službe policije na ostrvu Rodos i Kos. Kako je rekla, u potragu za njenim nestalim suprugom biće uključen i Interpol.

Takođe, veliki broj Srba ali i Grka unutar Fejsbuk grupa "Grčka info", "Grčka Uživo" i "Live from Greece" uključio se u potragu za nestalim Radovanom.

"Svaka pomoć je dobrodošla. Nažalost još nemamo nikakvih informacija", napisala je ona unutar objave na jednoj od fejsbuk grupa posvećenih Grčkoj.

Nikad se nije iskrcao iz broda

Podsetimo, Radovan se 28. maja ukrcao u autobus koji je iz Srbije krenuo ka Atini. Zatim je 29. maja trebalo da se ukrca na putnički brod u luci Pirej koji je plovio do ostrva Kos. Međutim, njegov nestanak je prijavljen organizaciji "Smile of the Child" 31. maja koja je odmah objavila detalje o njemu, a na zahtev porodice jer postoji sumnja da mu je život u opasnosti.

Njega je na ostrvu Kos trebalo da sačeka prijatelj, međutim, on tvrdi da se Radovan nikada nije iskrcao iz broda.

Svi oni koji imaju saznanja o Radovanom nestanku ili su ga možda videli na trajektu za Kos, mogu se obratiti nadležnim službama ili pisati Dragani na broj telefona 064 560 67 60.