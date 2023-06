Jeziv trend sa TikToka stigao u Srbiju - DEVOJČICE TAMPONE NATOPE VOTKOM PA IH GURAJU U VAGINU

Tinejdžerke u Srbiji zaludeo je novi izazov s Tiktoka, koji je stigao iz susedne Hrvatske! Klinke natope tampon votkom, potom ga stave u vaginu kako bi se "opile", ne mareći što tako mogu dobiti ozbiljne zdravstvene tegobe!

Na ovo upozorava pedijatar dr Saša Milićević, koji je imao nekoliko maloletnih pacijentkinja koje su to probale, što ga je ostavilo u šoku!

- To je neki novi trend, koji su one, kako su mi rekle, videle na Tiktoku i želele su da probaju to, a nisu jedine! Objasnile su mi kako ide taj nazovi izazov, dve-tri devojčice sednu u kafić, naruče votku, potom tampon stave u čašu s votkom. Onda odu u WC i taj tampon stave vaginalno, onda se ta votka resorbuje. I kažu kao "što je super osećaj", a ono što je njima važno ne oseća im se alkohol iz usta - navodi dr Milićević.

On napominje da to na tinejdžerke više deluje psihološki nego što je realno da se na taj način opiju.

- To bi morala biti velika količina alkohola da bi se na taj način napile, više je tu prisutan neki psihološki momenat. Devojčice koje su ovo probale imale su peckanje u predelu vagine, svrab i neprijatan osećaj. Kod mene su došle jer me znaju dugo, a plaše se da idu kod ginekologa. Ja sam ih izgrdio i rekao sam im da moraju ići kod ginekologa. Njih je sramota da idu kod ginekologa, što je strašno! Mora mnogo da se vodi računa o tome šta deca rade, to je društveni problem - naglašava dr Milićević.

Činjenice / Ozbiljne posledice izazova

- oštećenje sluzokože vagine

- peckanje

- uništavanje tkiva

- infekcije

- opekotine

Ginekolog dr Zoran Savić objašnjava da se devojčice ne mogu napiti na ovaj način, ali da alkohol uništava vaginalnu floru, koja štiti od nastanka patoloških stanja i infekcije.

- Ako taj alkohol ubije te normalne bacile, onda može doći do razvijanja drugih, patogenih mikroorganizama i nastanka infekcije. Može da se javi niz simptoma koje alkohol prouzrokuje - bol, iritacija, peckanje, promena boje kože vulve i sluzokože vagine, mogu nastati i opekotine. Što je veća koncentracija alkohola, to je veća mogućnost oštećenja vaginalne sluzokože - napominje dr Savić.

Te devijacije su poprimile ozbiljne razmere

Ginekolog dr Vanja Milošević napominje da manipulacija bilo koje vrste može da ošteti himen kod nevinih devojčica.

- Mogu se javiti i infekcije, bilo šta što narušava integritet vagine može da izazove upalni proces, infekcije, pojačan sekret... To pogubno utiče na reproduktivno zdravlje. Te devijacije su poprimile ozbiljne razmere i to verovatno nije usamljen slučaj, zato stalno pričam da treba da se uvede zdravstveno vaspitanje u osnovne i srednje škole i da s decom pričaju stručnjaci i lekari, koji će im dati informacije iz prve ruke. To što smo dopustili da decu vaspitava Tiktok je pogubno! - navodi dr Milošević za Kurir.

Prema rečima dr Savića, česta upotreba može dovesti do težih poremećaja.

- To što rade nikako se ne preporučuje! Na našim prostorima se izbegavaju stomatolog i ginekolog, a prevencija je ključ. Možda nam nedostaje i jedan predmet u školama kako bi se deca od ranijeg uzrasta edukovala o važnosti prevencije - zaključuje sagovornik.

Piju na času - mešaju votku i energetska pića

Pedijatar dr Saša Milićević kaže i da tinejdžeri kupuju energetska pića i potom ih mešaju s votkom.

- Oni to stave u neku flašu koja je obojena, da se ne posumnja šta je unutra. To konzumiraju u školi, na času... Misle da će tako bolje odgovarati i postići bolje rezultate. Tužno je šta sve današnja deca rade i na koje načine žele da ispadnu "face" - upozorava sagovornik.

Autor: