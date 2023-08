ODGOVOR NA PITANJE KOJE TRENUTNO SVE ZANIMA! Kada konačno staje kiša? Oglasio se ČUVENI METEOROLOG, evo šta predviđa! (VIDEO)

Nastavlja se uticaj ciklona nad Srbijom. I ovog poslepodneva širom Srbije je oblačno i relativno sveže, povremeno sa kišom i pljuskovima i grmljavinom.

Nešto posle 16 časova veoma jaki pljuskovi sa grmljavinom obrušili su se na Beograd. Srećom, oluje poput jučerašnjih nisu se ponovile.

U ovom času grmljavinski sistem sa obilnim pljuskovima sa područja Beograda premestio se iznad Banata i kretaće se dalje na istok prema Rumuniji. Drugi sistem preko jugoistoka Srbije kreće se prema Bugarskoj i treći sa zapada Srbije prema dolini Zapadne Morave.

Pored obilnijih pljuskova i jače grmljavine, neće biti opasnosti od jačih oluja i grada.



Na području Srbije i do kraja dana biće oblačnosti sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Meteorolog Đorđe Đurić, kaže da u večernjim časovima očekuje se smirivanje vremena i stabilizacija, tako da će tokom noći biti suvo, ponegde čak i vedro.

Vrlo je sveže ovog poslepodneva, a toplije je samo na jugu, jugoistoku i istoku Srbije. Najhladnije je na severu i na zapadu Srbije i u Beogradu sa 18°C, a najtoplije je u Leskovcu sa 28°C.

U Srbiji u ponedeljak veoma slična situacija kao i danas. Biće promenljivo oblačno i dalje relativno sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasnije posle podne, krajem dana i tokom večeri u jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuju se veoma obilne padavine, dok će na severu Srbije padavine prestati.

Jutarnja temperatura od 12 do 16°C, u Beogradu do 14°C, maksimalna dnevna od 22 do 26°C, u Beogradu do 24°C.

Od utorka sledi stabilizacija vremena, a od srede i sve toplije.

