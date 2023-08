OVIM ĆE SE SRBIJA PONOSITI! Pogledajte kako će izgledati svi projekti koji se rade za EXPO 2027

U projekte koji će biti izgrađeni za specijalizovanu međunarodnu izložbu "Expo 2027", čiji će Beograd biti domaćin, biće uložena čak 12 milijardi evra. Građani Srbije imaće čime da se ponose, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Informer vam donosi fotografije svih projekata koji će se raditi za ovu veliku manifestaciju. Predsednik Vučić je dodao da sve mora da bude gotovo do kraja 2026. godine.

On je predstavio "Projekte u prostornom planu područja posebne namene" u okviru kojih se nalaze linijska infrastruktura, nacionalni fudbalski stadion, objekti budućeg sajma i međunarodne specijalizovane izložbe "Ekspo 2027". Vučić je dodao da će za "Ekspo 2027." biti donet lex specialis (poseban zakon) koji neće obuhvatati ubrzanu eksproprijaciju.

Mi vam donosimo detalje ovih projekata kao i slike velelepnih građevina.

Nova trasa železničke pruge Zemun Polje -Aerodrom Nikola Tesla - Nacionalni stadion

- Prokop stanica - otvaranje 20. oktobra

- sa Aerodorma do Prokopa vozom za 15 do 20 minuta

- gradnja pruge u dužini od 18 kilometara

- brzina voza 120 km/h

- realizacija 2026. godine

- Zemun - Altina - Zemun Polje - pre Kamendina se skreće ka naselju Singidunum do Aerodroma pa do Nacionalnog stadiona

Linijska infrastruktura

- podrazumeva 8 kilometara gradskih bulevara, nadvožnjak, planirani gasovod, toplovod i hladovod

- vrednost radova 198 miliona evra

- građevinska dozvola se očekuje u novembru 2023.

- u toku je izrada podloga za buduće gradske bulevare oko stadiona

Objekti za međunarodnu specijalizovanu izložbu

- dozvola za objekat sajma - oktobar 2023.

- dozvola za ostale objekte Međunarodne izložbe - april 2024.

- dozvola za 1.500 stambenih jedinica - maj 2024.

- područje će se prostirati na 25 hektara

Nacionalni fudbalski stadion

- početak gradnje - jun 2024.

- 52.000 sedišta

- UEFA standardi

- arhitekta Mark Fenvik

- ugovor o izgradnji za mesec dana

Zaplovimo Srbijom

- 12 stanica na Dunavu od Sombora i Apatina, Novog Sada, preko Smedereva do Kladova

- vrednost investicije 150 miliona evra

- radovi moraju da budu gotovi za 2 godine

- u Beogradu će biti uveden rečni taksi

Beogradska autobuska stanica

- završetak radova do 2025. godine

- 24.000 kvadratna metra

Železnička stanica Novi Beograd

- završetak radova 2025. godine

Korunovićeva zgrada pošte

- vraćanje stare fasade

- početak radova - odmah

Beogradski metro

- prva linija pre kraja 2028. godine

Novi most na Savi

Novi pešački most