Grujičić: Sledeće godine zakon o zabrani pušenja u zatvorenom

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je danas da se nada da će sledeće godine biti donet zakon o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru.

- Sva ispitivanja NALED-a i Batuta pokazala su da 75 odsto građana podržava taj zakon. To su oni koji ne idu u zatvorene prostorije, jer ne mogu da dišu od dima. U toku je usklađivanje zakonskih akata, a zatim će taj zakon će otići na javnu raspravu - rekla je Grujičić za Tanjug.

Govoreći o novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, povodom koga je bila na meti kritika zbog odredbe da lekari opšte prakse mogu da daju bolovanje samo od 15 dana, Grujičić je rekla da je taj zakon na javnoj raspravi i da su mediji, pišiću o njemu, prećutali da su iz te odredbe izostavljeni sveže operisani pacijenti kojima je potreban duži period za oporavak, trudnice, invalidi i onkološki pacijenti.

- Mi ćemo posebnim podzakonskim aktima dodati verovatno još neke kategorije kao što su kritično bolesni pacijenti koji su proveli više dana u intenzivnoj nezi, tu su stvari gde zaista nema dileme i takve ljude nećemo maltretirati - rekla je ministarka.

Ona je rekla i da su utvrdili na osnovu podataka, da izlečenje u više od 90 odsto slučajeva bude 58. dana, što, kako je ocenila, "debelo nije u redu".

- To je bio jedan od razloga. Ja sam u medijima prikazana kao neko ko vodi računa o poslodavcima i kapitalu, a ne o radnicima, a svi oni koji me znaju, znaju da to nije istina, već da je to jedan od načina uvođenja reda - objasnila je ministarka.

Dodala je da je tako bilo i u socijalističko vreme, kada je lekar opšte prakse mogao da da bolovanje od dve nedelje, tako da to nije ništa novo.

Ona je rekla i da postojećim zakonom nije rešena zdravstvena zaštita određenom broju ratnih veterana.

- Sada, u dogovoru sa ministrom za rad Nikolom Selakovićem i direktorkom Fonda PIO Sanjom Škodrić, svi koji imaju boračku knjižicu dobiće i zdravstvenu knjižicu. Predlog tih ljudi je bio da ukoliko članovi njihovih porodica nemaju po drugom osnovu zdravstveno osiguranje, dobiće ga zahvaljujući tome što su oni bili spremni da žrtvuju svoj život za svoju zemlju - rekla je Grujičić.

Ona je rekla da je usvojen i novi pravilnik koji važi od polovine maja, a predviđa da kada konzilijum odluči šta je najbolje za nekog pacijenta, bez obzira da li je to najjeftiniji ili skup lek, pacijent će taj lek dobiti u državnoj ustanovi i neće morati da plaća.

Ministarka navodi da je, posebno kod onkoloških pacijenata, problem što inovativna terapija zahteva da postoje određeni uslovi, odnosno određeni broj ćelija koje će reagovati na lek.

- Ako nemate to je sipanje u prazno i onda je bolje da dobijete klasičnu hemio terapiju za koju se zna koji je stepen efektivnosti i onda da se dalje kontrolišete - navela je Grujičić.

Ona je dodala da se može krenuti sa jednom terapijom, a ako se bolest vrati posle nekog vremena možda će tada biti moguće davanje inovativne terapije.

Ona ističe i da je za onkološke pacijente važno da Srbija ima tri puta više linearnih akceleratora, dva iks noža, gama nož, a da će uskoro početi da se radi na magnetnom linaku što će značajno doprineti da pacijenti ne moraju da čekaju na radio terapiju.

- Ono što je država sjajno uradila je što se više ne čeka na zračenje. Do pre nekoliko godina imali smo sedam linearnih akceleratora, a sada ih imamo 21. Ne ide se više u Tursku ili Grčku zbog aparata koje oni imaju, a mi nemamo. Sada već možemo da planiramo nabavku, Kragujevac će sledeće godine dobiti novi aparat za zračenje. Kladovo će dobiti aparat blizanac, jer ako se pokvari jedan aparat, radiće drugi - rekla je Grujičić.

Rekla je i da je mnogo veći broj skenera, magnetnih rezonanci, a domovi zdravlja dobili su aparate koji su neophodni.

Grujčić je rekla i da je danas u toku transplantacija srca jednom pacijentu i zahvalila porodici pacijenta je proglašen moždano mrtvim što je dozvolila donaciju.

Kada je u pitanju digitalizacija u zdravstvu ministarka je rekla da će biti potrebno nekoliko godina da se umreži e-zdravstvo.

Govoreći o povećanjima plata u zdravstvu, ministarka je rekla da će one prvo biti povećane medicinskom osoblju, a potom i ostalima.

- Dobro je da je tako, jer nama taj srednji medicinski kadar nedostaje. Veliki sam protivnik prekvalifikacija, jer medicinska sestra koja završi četiri godine srednje škola mora da bude ispoštovana i ono što su one učile četiri godine, ne može neko da nauči za par meseci ili godinu dana. Medicinske sestre danas moraju mnogo više da znaju nego što su nekada znale i one su stub zdravstva - istakla je Grujičić.

Rekla je da Srbiji nedostaje specijalista, a najviše pedijatara, te da će svako ko se opredeli za pedijatriju dobiti specijalizaciju.

Ministarka je navela i da je obilazeći Srbiju primetila da su bolnice poluprazne, a da su pune intenzivne i poluintenzivne nege.

- Popunjenost jednog kliničkog centra prošle godine bio je 40 odsto, a grade se nove bolnice. Za to sam da se sagrade savremene bolnice, ali mora se racionalizovati - ukazala je ona.

Dodala je da smatra da posebno onkologija, dijaliza i psihijatrija imaju najteže uslove i da da treba da dobiju nove, savremenije prostore.