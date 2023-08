ZA SVE KOJI SU U DILEMI! Kako je moguće da je u jednom delu Srbije palo preko 100 litara kiše, a u drugom delu ni kap? Ovo je odgovor

U jednom delu Srbije palo je i do 120 litara kiše po kvadratnom metru.

Prethodnih dana nad našim područjem nalazio se visinski ciklon. On je nad našim područjem uslovio kruženje nestabilne i vlažne vazdušne mase, pri čemu je širom Balkana bilo lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Od utorka uveče do srede u podne potez od Banata preko Podunavlja i Braničevskog okruga do Pomoravlja i istoka Srbije prostirao se veoma slabo pokretan oblačni sistem sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ovaj sistem skoro da se nije premeštao više od 12 sati, pri čemu je kiša natapala jedno te isto područje.

Najintenzivnije padavine uz veoma obilne pljuskove i jaku grmljavinu pogodili su južni deo Banata gde je palo preko 90 litara kiše po kvadratnom metru, dok je prosek za ceo avgust oko 45 litara. Najobilnije padavine dogodile su se u oblasti Homolja gde je palo i do 120 litara kiše, što je količina padavina koja u proseku padne za dva meseca.

Zbog vrlo obilnih padavina u oblasti Homolja i u Braničevskom okrugu, za nekoliko sati nabujali su manji potoci i došlo je do bujičnih poplava. Istovremeno, na širem području Petrovca na Mlavi, Žagubice i okolnih sela došlo je do poplava usled nemogućnosti da odvodni i kanalizacioni sistemi prihvate ogromnu količinu vode u veoma kratkom vremenskom intervalu.

Poplavljen je bio veliki broj oranica, pojedini putni pravci, a nažalost ima i poplavljenih objekata, uz materijalnu štetu.

I dok je visinski ciklon potopio severoistočni deo Srbije, u ostalim predelima Srbije bilo je znatno manje padavina, uglavno od 10-20 do 30-40 litara kiše po kvadratnom metru, što se takođe smatra većom obilnom količinom. Istovremeno, na jugu, jugozaapdu i na zapadu Srbije, u Podrinju i u delovima Negotinske Krajine nije bilo ni kapi kiše.

Dakle, centar visinskog ciklona kada se premestio iz Grčke i Egejskog mora iznad našeg područja, stacionirao se nad severozapadnim predelima Srbije. Opštepoznato je da vazduh u ciklonima struji u suprotnom smeru kazaljke na satu, pa kako se centar ciklona nalazio nad severozaapdom Srbijom, sevena i istočna polovina Srbije i Pomoravlje bili su u sistemu jugoistočnog visinskog strujanja, uz dotok vrlo vlažne i nestabilne vazdušne mase. Zapadni i jugozapadni deo Srbije bio je u sistemu severnog i severoistočnog suvog strujanja, pa je u tim predelima bilo bez padavina.

Severoistročni predeli Srbije dobili su vrlo obilne padavine, jer je jugoistočna visinske struja iznad tog dela Srbije bile veoma spora i padavinski sistem se veoma sporo premeštao ka severozapadu i skoro je bez prekida više od 12 sati natapao jedno te isto područje.

Iz svega ovoga možemo da vidimo da su padavine nad Srbijom bile veoma neravnomerno raspoređene, ali su na jednom većem području bile ujednačene. Nije redak slučaj i to tokom prolećnih i letnjih meseci da se količina padavina razlikuje na veoma malom prostoru, a to se dešava prilikom lokalnih nestabilnosti. Tada snažni kumulonimbusi budu vertikalno razvijeni i po 10 i više kilometara, bilo je slučajeva i preko 18 kilometara, ali horizonatlno zauizmaju prostor reda veličine desetak kilometara. Pošto je reč o vrlo moćnim olujnim oblacima, oni nad delom gde se pojave mogu i za manje od sat vremena da donesu padavine koliko u proseku padne i za mesec i više dana, a svega nekoliko kilometara dalje izvan njihovih dometa može proći i bez kapi kiše. U noći ka sredi i u sredu ujutro jedan veliki kompaktni oblačni sistem u dužini od preko 200 kilometara, a širine 20 do 30 kilometara natapao je jedno te isto područje na severoistoku Srbije.

Dobra vest je da ce ciklon na visini danas popunjava i premešta prema Mađarskoj, pa su i padavine uglavnom prestale.

Ipak, pod njegovim uticajem i dalje ima dosta oblačnosti, a zbog ogromne količine vlage i slabog strujanja u toku današnjeg jutra i prepodneva u Banatu, u Pomoravlju, Podunavlju, u Beogradu i širom severoistočne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije bilo je magle i niskih oblaka, a osećaj sparine uz temperature oko 20°C bio je veoma izražen i neugodan po većinu ljudi.

Autor: