AUTOMOBILI MASOVNO GORE PO ULICAMA SRBIJE! Stručnjak za Pink otkrio šta je potrebno da uradimo kako bi sprečili požar na vozilu (FOTO+VIDEO)

Proteklih nedelja ponovo smo imali priliku da svedočimo snimcima zapaljenih automobila na putevima. Pink proverava kako da se osiguramo da ne dođemo u sličnu situaciju.

Gotovo da tokom ovih letnjih meseci, kada su visoke temperature, ne prođe ni dan, a da ne vidimo sliku ili snimak nekog zapaljenog automobila. Zbog čega je to tako i zbog čega dođe do požara u automobilu otkrio nam je automehaničar Nenad Milošević koji kaže da su zapaljiviji automobili benzinci.

- Znate i sami da je benzin zapaljivi od dizela i to je prva stvar, a druga stvar jeste da se eksterno treba voditi računa na elektroniku. Svaka žica mora da se izolira svaka žica da ne dođe do nekog spoja. Jer ako dođe do spoja ta dolazi i do toga da se zapali automobil. Treća stvar jeste da mora antifriz redovno da se proverava u kolima. Znači, ako se nema antifriza u kolima, zagreje se motor i dođe do paljenja. U principu najbitnije je biti maran prema svom automobilu. Ovo su isključivo razlzi zbog čega dolazi da se zapali automobil - kaže Nenad.

Prema njegovim rečima, nema veze da li je automobil stariji ili noviji, već treba voditi rčuna o svom automobilu.

- Ima mnogo ljudi koji voze starije automobile koji su u daleko boljem stanju od novijih. Ljudi su jako nemarni. na našim ulicama 70 odsto automobila je pokvareno, a ljudi toga nisu ni svesni. lično nisam neki ljubitelj novijih automobili, ali da ima pravila nema. Može se zapačliti i auto koje je 2022. godište. Ako se ne proverava antifriz, a desi se nekada i da žica bude oguljena da li od alternatora, d ali od alansera i onda jednostavno dođe do spoja i auto krene da gori, pogotovo ako je benzinac i izgori za pola minuta. Može da eksplodira id a dođe do ozbiljnih problema. Apelujem na sve ljude da povedu računa na adekvatno održavanje svog automobila - rekao je Nenad.