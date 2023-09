Viktor Dimitrijev obratio se redakciji Novog vikend jutra Jovane Jeremić na TV Pink sa tvrdnjom da je sledeća žrtva svog brata monstruma, koji je, kako navodi, već likvidirao tri člana njihove porodice.

Dimitrijev je rekao da on u porodici ima monstruma i da su svi u šoku kada im ispriča kakav mu je brat.

- 2014. godine sam napravio krivičnu prijavu protiv njega u 16 tačaka, među kojima je i pedofilija, ubistvp, robovlasništvo, nisam pozvan na razgovor, posle četiri meseca dobio sam papir da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka - kazao je on i dodao da za većinu tih stvari znaju samo njih dvojica.

On je ispričao da je njegov brat monstrum od rođenja, da ga je tukao odmalena, da je on četiri godine stariji i da ga je tukao do petog razreda, za šta ga roditelji nisu nikad kaznili.

- On je bio ljubomoran na mene, hteo je da bude jedinac - kazao je Viktor i dodao da je brat dugo hteo da ga izbaci iz kuće.

Kaže da je iz kuće izbačen i da od podele nasleđa nije dobio ništa, te da je brat prodao i njegov traktor.

- Nisam dobio ni dinar - kazao je Viktor i dodao da ima audio snimak u kojem majka tvrdi da ju je njegov brat tukao, da joj je pretio smrću ako mu ne prepiše kuću.

- On je nju primorao da potpiše Ugovor o doživotnom izdržavanju, ja sam je izdržavao do dve godine pred smrt - kazao je.

Dimitrijev je rekao da je njegov brat monstrum, da ga je čak seksualno maltretirao, da on tada kada se to dešavalo to nije tako smatrao.

- Dodirivao me je neprikladno, to nisam shvatio dok nisam saznao da je gej - rekao je Viktor.

Kaže da sud nije reagovao ni kada je brata prijavio za pedofiliju, da zna da je neku decu dirao, ljubio.

- Otišao je u kuću te osobe, slikao je to dete, a u drugom folderu sam video kako ljubi dete - rekao je Viktor i dodao da je pokazao policiji dokaz.

Upitan šta je rekao za fotografije Viktor kaže da ga njegov brat namerno provocira i da spominje i ubistva, jer zna da ima te audio snimke.

- Ubio je tri člana moje porodice, sve sam čuo na različite načine... Mama je preminula sedam dana nakon izliva njegovog besa nad njom. Zvala me je jer hoće da me vidi, on je spustio slušalicu - rekao je Viktor.

On kaže da mu je cilj da se saslušaju njegovi audio snimci, na kojima se čuje i o njegovom robovlasništvu.

- Ja sam za 16 godina u kući dobio 1.600 dinara - kazao je Viktor i dodao da od 2000. godine brat više nije mogao da ga tuče.

Navodi da od 2014. godine ne može da prijavi ni ubistvo ni pedofiliju.