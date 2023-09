ODMORI SE BLIŽE KRAJU, A GRANICE KRCATE: Kamioni na Batrovcima čekaju sedam sati

Iako se polako završava sezona odmora, na graničnim prelazima i dalje ima gužve. Tako na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, teretna motorna vozila čekaju sedam sati, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15, na prelazu Kelebija, takođe na izlazu, kamioni čekaju tri sata, a na Horgošu i Šidu dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

AMSS podseća da je produženo radno vreme na prelazu Bajmok, koji će do 10. septembra od ponedeljka do četvrtka raditi od 7:00 do 19:00, a petkom, subotom i nedeljom od 7.00 do 24.00.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od Javnog preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

