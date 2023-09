SUNČAN DAN PRED NAMA, ALI STIŽE I OSVEŽENJE - Kiša se očekuje prvo u OVOM delu naše zemlje, a evo kakvo će vreme biti narednih dana

U sredu u Srbiji pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine uz malo oblaka popodne na zapadu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab južni, jugozapadni ili promenljiv. Pritisak ujutru malo iznad normale, a popodne oko normale.

Minimalna jutarnja temperatura od 9°C u Požegi do 20°C u Beogradu, a maksimalna od 31°C do 34°C. Uveče suvo i prijatno toplo. Temperatura u 22h od 17°C do 25°C.

Oblačnosti iz srednje Evrope će krajem dana zahvatiti krajnji zapad Balkana, a tek sutra će stići do Srbije. Dok oblaci ne stignu, topao vazduh sa Mediterana podići će živu u termomometru visoko do 34 stepena.

U toku noći na severu Srbije moguća je lokalna pojava kratkotrajne kiše.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature. Žuto upozorenje znači da je vreme potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U četvrtak nekoliko stepeni niža temperatura uz promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom tokom dana. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 21°C, maksimalna od 27°C na severu do 31°C na jugu Srbije. Uveče ponegde kiša. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

U petak i subotu još malo niža, ali prijatna temperatura uz dnevni razvoj oblačnosti sa sunčanim periodima. Moguća je ređa pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova.