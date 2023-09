'NE PUŠTAMO ĆERKE SAME' Roditelji na Novom Beogradu u strahu od manijaka koji spopada devojčice, on na slobodi jer je sudu TREBALO VIŠE DOKAZA (FOTO)

Muškarac A.K. uhapšen je 30. juna, nakon što ga je nekoliko porodica prijavilo da je polno uznemiravao svoje ćerke. Međutim, njemu pritvor nije određen i to odlukom suda jer su smatrali da nema dokaza da je on učinio krivično delo za koje se tereti. Roditelji devojčica u svakodnevnom su strahu da bi njihovo dete moglo biti žrtva, a kako kažu, ne puštaju ih da idu same nigde!

Dva meseca pošto je A.K. pušten na slobodu, na Novom Beogradu osvanuli su plakati sa njegovim likom, ali i njegovim imenom i prezimenom, nakon što je, prema našim saznanjima, nedavno ponovo priveden, zbog sumnje da je napastvovao devojčicu.

- Oprez! A.K. višestruki seksualni prestupnik. Ordinira po savskim blokovima i Bežanijskoj kosi - napisano je ispod fotografije.

"Živi u blizini škole sa porodicom"

U blizini se nalazi osnovna škola "Mladost", a kako saznajemo, manijak živi u okolini.

- On je završio ovu osnovnu školu, ceo život je u ovom kraju. Godinama se zna za njega, poznat je kao manijak, ali do ovog leta nije bio prijavljivan. On je obrazovan, IT stručnjak i živi sa suprugom i dve ćerke. Svi smo saznali za plakate i za nedavna dešavanja, upozorenja se šire po Viber grupama u kojima su roditelji dece - pričaju roditelji čija deca idu u pomenutu školu.

Kako kažu, od kako je u školi policajac lakše im je, jer je i on upoznat sa situacijom i ceo dan je ispred škole.

- Nisam mogla da verujem da neko takav živi u našem kraju. Svi roditelji pričaju o tome. Čekamo devojčice iz škole, one se vraćaju uglavnom u grupama, ne idu same - pričaju nam roditelji.

Kako su nam ispričali, plakati su osvanuli u ulici u kojoj je i škola, ali su oni ubrzo skinuti.

- Neko je skinuo te plakate, ali njegova fotografija se svakako širi u Viber grupama. Koliko znamo nije napadao devojčice iz ove škole, već uglavnom ide na Bežanijsku kosu, jer ga tamo manje znaju - pričaju nam zabrinuti roditelji.

Kako smo nezvanično saznali, uprava ove škole je upoznata sa situacijom, ali do sada niko od roditelja iz OŠ "Mladost" nije prijavio da je njegovo dete napadnuto, već su žrtve mahom sa Bežanijske kose.

"Na snimcima osim muške osobe nije ništa vidljivo"

A.K. a šta nam je saopšteno iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, 30. juna je zadržan do 48 sati, nakon čega je tužilaštvo zatražilo pritvor sudu. Pritvor je predložen zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo, to jest, da će ponovo napasti neku devojčicu!

Međutim, sud je ovaj predlog odbio.

U odgovoru "Blicu" zbog čega je doneta takva odluka, Treći osnovni sud navodi da je do toga došlo "jer ne proizilaze osnovane sumnje da je on izvršio krivična dela polno uznemiravanje".

- Dana 01. jula 2023. godine od strane Trećeg OJT-a u Beogradu predložen je pritvor protiv imenovanog zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje iz člana 182a stav 2 u vezi stava 1 KZ, a usled opasnosti da će ponoviti krivično delo, odnosno iz razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 3 ZKP. Rešenjem dežurnog sudije za prethodni postupak ovog suda od 1. jula odbijen je predlog tužilaštva, a koje rešenje je potvrđeno rešenjem ovog suda od 6. jula - saopštili su iz Trećeg suda.

Ova odluka je doneta jer osumnjičeni nije priznao krivično delo i jer su oštećene dale uopšten opis fizičkog izgleda osumnjičenog, a njegov lik nisu mogli da potvrde ni snimci sa nadzornih kamera.

- Pomenuto rešenje je doneto, s obzirom da i po oceni veća proizilazi da u momentu donošenja žalbenog rešenja ne proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni izvršio krivična dela za koja se tereti, budući da nije priznao izvršenje istih, da iz službenih beleški policije proizlazi da su roditelji maloletnih oštećenih i dve maloletne oštećene, davali obaveštenja samo sa okvirnim opisima u pogledu starosti i fizičkog izgleda izvršioca dela, bez bližih podataka, pri čemu je dežurni sudija za prethodni postupak pravilno imao u vidu i priložene video snimke video nadzora, i pravilno zaključio da iz navedenih snimaka, osim prisustva muške osobe nije vidljivo ništa drugo - navedeno je u odgovoru Trećeg suda.