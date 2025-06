Pitao devojčice da imaju odnose: Priveden muškarac koji je uznemiravao maloletnice na Medaku

Muškarac koji je pre nekoliko dana u naselju Medaković navodno uznemiravao devojčice i pitao ih za s**s, a potom je pred kamerama meštana priznao šta je uradio, uhapšen je ubrzo nakon prijave policiji.

Slučaj je, prema saznanjima Telegrafa, prijavljen 18. juna, a muškarac je priveden ubrzo nakon toga. U toku je istraga slučaja.

Naime, na snimku koji je objavljen, otac jedne od devojčica koju je muškarac presreo ispituje muškarca o tome zašto je pozvao dve devojčice da mu priđu, grlio ih i pitao za seksualne odnose.

"Šaljem vam sliku i snimak čoveka koji je pozivao moje dete i njenu drugaricu da priđu. Događaj se desio juče, a deca su bila toliko uplašena da su pretrpela traumu. Kažu da je ‘bezopasan’, ali zašto bi neko to radio? Na pitanje zašto je to uradio, odgovorio je da mu je to ‘rekao glas u glavi’. Molim vas, ako objavljujete, neka bude anonimno. Incident se dogodio u naselju Medak 2. Lik iz njegove glave mu može reći bilo šta da uradi… Moja ćerka ima 11 godina, a bila je sa komšinicom koja ima 9", piše u opisu koji je još više alarmantan od samog videa.

Na spomenutom snimku vidi se muškarac tamne kose i kratke brade u majici kratkih rukava, koji stoji na ulici. Ocu uznemiravane devojčice rekao je da je rođen 1989. godine, ali druge podatke nećemo objaviti jer je u toku istraga.

Dalje je upitan da objasni šta je uradio devojčicama. Muškarac je ispričao šta se dogodilo, a na sva pitanja je odgovarao vidno usporeno.

- Samo sam je zagrlio i ništa - kaže, ali onda mu je traženo da precizira šta je dalje učinio i šta ju je pitao.

- Pitao sam - počinje polako kao da ne želi da završi rečenicu, a onda se čuje glas muškarca koji ga snima: "Pitao si je za šta? Pitao si je za s**s?".

Muškarac je to potvrdio na snimku koji se ubrzo nakon toga završava. On je, kako smo već naveli, istog dana pronađen i priveden u policiju kako bi dao izjavu.

