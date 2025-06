Užas na Medaku: Muškarac grlio devojčice i pitao za s**s?! Objavljen uznemirujući video

Na Instagramu se pojavio video zapis u kom nepoznata osoba na ulici traži informacije od muškarca (navodno 36 godina) za koga tvrdi da je na Medaku pozvao dve devojčice da mu priđu, grlio ih i pitao za seksualne odnose. Muškarac je to i potvrdio dok je sniman.

"Dobro jutro, šaljem vam sliku i snimak čoveka koji je pozivao moje dete i njenu drugaricu da priđu. Događaj se desio juče, a deca su bila toliko uplašena da su pretrpela traumu. Kažu da je ‘bezopasan’, ali zašto bi neko to radio? Na pitanje zašto je to uradio, odgovorio je da mu je to ‘rekao glas u glavi’. Molim vas, ako objavljujete, neka bude anonimno. Incident se dogodio u naselju Medak 2. Lik iz njegove glave mu može reći bilo šta da uradi… Moja ćerka ima 11 godina, a bila je sa komšinicom koja ima 9", piše u opisu koji je još više alarmantan od samog videa.

Na snimku je prikazan muškarac tamne kose i kratke brade u majici na kratke rukave dok stoji na ulici. Nepoznata osoba sa snimka mu traži da kaže svoje ime i prezime, gde živi i koje je godište. On mu odgovara, navevši da je rođen 1989. godine, ali druge podatke nećemo objaviti, kao ni sam snimak bez potvrde o autentičnosti, kao ni potvrde MUP-a.

Dalje je upitan da objasni šta je uradio devojčicama. Muškarac na sve odgovara vidno usporeno, piše Telegraf.rs.

- Samo sam je zagrlio i ništa - kaže, ali onda mu je traženo da precizira šta je dalje učinio i šta ju je pitao.

Na to muškarac vidno ne želi da odgovori, pa je pitanje iznova postavljeno: "Lepo te pitam, šta si pitao devojčice".

- Pitao sam - počinje polako kao da ne želi da završi rečenicu, a onda se čuje glas muškarca koji ga snima: "Pitao si je za šta? Pitao si je za s**s?"

Muškarac potvrđuje, a onda zvuči kao da osoba koja snima razgovara sa nekim na ulici, dok se kamera pomera i prikazuje i jednu žensku osobu koja stoji u neposrednoj blizini.

Kada je još jednom potvrdio da je to uradio i da je zaista postavio sramno pitanje deci, snimak se završava.

Nije poznato da li je slučaj prijavljen policiji, ali je nakon objave izazvao burne reakcije javnosti.

Komentari su brojni, pa dok su pojedini isticali da im deluje da je sniman muškarac ometen u razvoju ili da ima neku psihičku poteškoću, drugi su besno pisali od toga šta bi mu oni radili, do toga da nema veze da li ima ili nema dijagnozu, naročito jer su u pitanju deca i da mu nije mesto na ulici, a bilo je i onih koji su označili zvaničan nalog MUP-a Srbije u komentarima.

