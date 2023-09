Prijavljivanje građana koji žive u nelegalno izgrađenim objektima za priključenje na komunalnu infrastrukturu počinje danas i traje do 15. oktobra, a predsednik Saveza geodeta Srbije Mladen Šoškić kaže da će se potreban geodetski snimak raditi na najlakši, najefikasniji i najbrži način, koji će biti i najjeftiniji za vlasnike nepokretnosti.

Šoškić je rekao za Tanjug da je procedura maksimalno pojednostavljena u cilju da se priključenje nelegalnih objekata završi u što kraćem roku i da bude što jeftinije za građane.

"Mi kao Savez geodeta Srbije smo uputili Ministarstvu građevinarstva i našim članicama, privatnim geodetskim firmama predlog kako taj snimak treba da izgleda. Poenta tog geodetskog snimka jeste da se uradi na najlakši, najefikasniji i najbrži način, a samim tim i najjeftiniji način za vlasnike nepokretnosti, da bi dobili privremeno priključenje na infrastrukturnu mrežu", naveo je Šoškić.

On je napomenuo da geodetski snimak nije zamena za izveštaj o zatečenom stanju odnosno geodetski elaborat koji služi za ozakonjenje objekata.

"To je poseban proces i oni vlasnici koji već imaju geodetski eleborat za ozakonjenje objekata neće morati da rade ovaj geodetski snimak. To se odnosi samo na one koji nemaju taj geodetski elaborat, koji do sada nisu predali za legalizaciju, dok će ostali morati da potpišu izjavu da se ništa nije promenilo", istakao je Šoškić.

Na pitanje kako će proces priključenja nelegalnih objekata izgledati za građane, Šoškić je naveo da će građani, pored dokumenata navedenih u Uredbi, morati da imaju i geodetski snimak objekta.

"Jedan od tih dokumenata je geodetski snimak, moraće da se obrate geodetskoj firmi, koja će im uraditi taj snimak, ali taj geodetski snimak će biti maksimalno pojednostavljen", rekao je on.

Šoškić je ukazao da će geodete koristiti javnodostupne podatke kako bi se izmerio objekat.

"Koristićemo podatke koji su već javno dostupni, na portalima koji su u vlasništvu Srbije, da se praktično izmeri geodetskim metodama objekat, njegov položaj, veličina i da se konstatuje spratnost i namena", naveo je Šoškić za Tanjug.

Autor: