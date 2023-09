SNAŽNO ZAHLAĐENJE JE BLIŽE NEGO ŠTO MISLIMO: Detaljna prognoza do kraja septembra

Prva polovina septembra protekla je u znaku stabilnog i pravog letnjeg vremena, a u prilog tome išla je snažna dominacija anticklona i visokog vazdušnog pritiska. Prema trenutnim prognozama vreme nalik letnjem očekuje nas i u narednom periodu, da bi potom usledilo zahlađenje.

Prethodnih dana temperature su bile prave letnje sa vrednostiima i do 33-34°C. Potom je došlo do blagog zahlađenja, pri čemu je pad od 5 do 7 stepeni doveo temperaturne vrednosti na prosečne za ovo doba godine.

Drugi dan vikenda doneće više sunca i toplije vreme. Kiša će padati samo još na istoku i jugoistoku Srbije.

Očekuje se i pojačanje jugoistočnog vetra.

Početkom sledeće sedmice očekuje se toplo, u ponedeljak sunčano vreme, a utorak uz naoblačenje. Košava će imati jak intenzitet, dok se na jugu Banata očekuju olujni udari jugoistočnog vetra i do 100 km/h.

Maksimalna temperatura biće od 26 do 30°C, u Beogradu do 28°C.

Sredinom sedmice biće pljuskova sa grmljavinom i sledi manji pad temperature.

U četvrtak i petak ponovo toplije, u petak ponegde i više od 30°C.

Prema trenutnim prognozama vreme nalik letnjem, uz povremena prolazna naoblačenja, ali bez značajnih padavina zadržalo bi se do 24. septembra.

Oko 25. septembra usledilo bi prvo jače zahlađenje i naoblačenje sa kišom. Ukoliko se ti proračuni ostvare, bilo bi to prvo zahlađenje početkom jeseni. Maksimalne temperature spustile bi se ponegde i ispod 20°C, a vreme bi do kraja meseca poprimilo jesenje karakteristike.

Dakle, ono što je sigurno oko 25. septembra možemo slobodno reći da će letu doći kraj, ali ne i lepom vremenu, jer oktobar i te kako zna da donese vreme nalik letnjem, a da tokom Miholjskog leta temperature imaju vrednosti od 22-23 do 27-28°C.

Za sada je još rano precizirati kada se tačno u oktobru očekuje Miholjsko leto.

Autor: