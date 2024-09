Detaljna prognoza do kraja septembra: Iznenadićete se šta nam donosi početak oktobra

U Srbiji je usledila stabilizacija vremena. Konačno je u potpunosti prestao uticaj ciklona, koji je više od sedam dana uticao na vreme kod nas i na centralnom Mediteranu, a koji je centralnoj Evropi doneo velike poplave i razaranja.

Nebo nad Srbijom danas je vedro i bez oblaka.

Današnji dan protiče u znaku sunčanog i toplog vremena. Temperature dostižu 27 stepeni, u Beogradu je 25°C. Sjenica meri 18, a Zlatibor 16 stepeni. Najhladniji je Kopaonik sa 11°C.

Inače, sutra je i prvi dan jeseni.

Drugi dan vikenda, odnosno prvi dan jeseni biće pravi letnji, a nebo će biti vedro i bez oblaka. Ipak, jutro će biti vrlo hladno, ponegde i maglovito.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 10 stepeni, u Beogradu se očekuje 11°C. Dakle, u većini predela minimalna jutarnja temperatura biće ispod 10, lokalno i ispod 5°C.

Tokom dana letnje temperature, a kretaće se od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 27°C.

Još toplije biće u ponedeljak i utorak. Maksimalna temperatura biće u većini predela iznad 25°C, lokalno i do 29-30°C.

U utorak posle podne sledi povećanje oblačnosti.

U toku večeri i noći u severozapadnim, u sredu i u ostalim predelima Srbije sledi jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz padavine lokalnog karaktera.

Maksimalna temperatura u sredu biće za par stepeni niža.

U četvrtak ponovo toplije.

U petak će krtakotrajno naglo otopliti, zbog uticaja ciklona sa zapada Evrope. Maksimalna temperatura biće oko 30 stepeni, uz sunčano vreme.

Tokom sledećeg vikenda promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa padavinama. Temperatura u padu za pet do sedam stepeni.

S obzirom na to da sutra počinje jesen i da smo na korak od oktobra, mnogi ovo povezuju i sa jesenjim, kišovitim i hladnim vremenom. Ako se trenutne prognoze obistine, biće potpuno suprotno.

Šta nas čeka u oktobru?

Početak oktobra doneće Srbiji vreme u skladu sa kalendarom, uz hladna i maglovita jutra, a tokom dana prijatno toplo.

Dakle, početak oktobra mogao bi da donese Srbiji i vreme nalik Miholjskom letu.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 20 do 25 stepeni, uz pretežno sunačno vreme.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 21 do 25 stepeni, one će u narednom periodu biti ili oko ili za oko pet stepeni više od napomenutog proseka.

Kada je reč o padavinama, iako se sredinom sledeće sedmice očekuju prolazne padavine, one neće bitno uticati na aktuelno povećanje vodostaja, niti doneti pogoršanje aktuelne situacije.

Autor: Aleksandra Aras