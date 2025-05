Nikolić i Stanojčić ODGOVORILI ANTISRPSKIM BLOKADERIMA FOTELJAŠIMA KOJI SRBIJU NAZIVAJU RAJHSTAGOM: Sram vas bilo!

Narodni poslanici SNS, Danijela Nikolić i Dane Stanojčić, odgovorili su blokaderima foteljašima sa ETF-a koji su Srbiju uporedili sa Rajhstagom, uprkos činjenici da je upravo naša zemlja dala ogromnu žrtvu u borbi sa nacističkom nemani koja je pretila da uništi čovečanstvo.

- Sram vas bilo! U danu kada slobodarski svet obeležava pobedu nad nacizmom i fašizmom srpski studenti sa ETF-a Narodnu Skupštinu Republike Srbije nazivaju Rajhstagom. Ko vas uči, ko vas edukuje? Kada bi ste uključili ono sa čim se misli shvatili bi ste da ovim glorifikujete zlo i koje je sa sobom odnelo desetine miliona žrtava koje su stradale pod fašističkim režimom i nacistočkom čizmama. Srbija je uvek bila na pravoj strani istorije , dali smo nemerljiv doprinos velikoj pobedi, ali je sramotno da srpska deca, mladost, buducnost ove zemlje stane na stranu zla, relativizirajuci istoriju. Niste dostojni svojih dedova, srpskih korena koji su vam doneli slobodu i pobedu nad fazistočkim zlom. Zlo koje se nad Srbijom nadvilo ćemo pobediti opet, a na vama je da pobedite zlo u sebi - napisala je Nikolić na društvenoj mreži ''Iks''.

Sram vas bilo! U danu kada slobodarski svet obeležava pobedu nad nacizmom i fašizmom

srpski studenti sa ETF-a Narodnu Skupštinu Republike Srbije nazivaju Rajhstagom. Ko vas uči, ko vas edukuje? Kada bi ste uključili ono sa čim se misli shvatili bi ste da ovim glorifikujete zlo… pic.twitter.com/TZ40IRjsR8 — Danijela Nikolić (@DanijelaVujici2) 10. мај 2025.

- I zaista, pomislim, da li bi ikom palo napamet, da li bi se iko usudio da izraelski Knesset ili rusku Dumu, na Dan pobede nad fašizmom nazove " Rajhstagom" ?! Gde je to na svetu moguće, sem u toj "totalitarnoj" Srbiji? I gde je moguće da se napadnu vernici na liturgiji, da se zviždi, pišti pa čak i laje na njih , samo zato što poštuju svoju veru i tradiciju? I gde je moguće da se supruga i deca lidera najveće stranke javno targetiraju i nišane? Izgleda samo u toj " totalitarnoj" Srbiji. Onda shvatim, ipak je njima sve dozvoljeno, oni su ta plava krv, ta svetla budućnost. A šta smo to slavili juče sa čitavim slobodarskim svetom, pobedu nad fašizmom? Ne bih rekao....kako to reče Džoni Štulić "...i kako je do neprepoznavanja, dovedena suština prevare.. - napisao je poslanik Stanojčić na društvenoj mreži ''Instagram''.

pročitajte još HRVATI LJUBOMORNI NA VUČIĆEVU SLOBODARSKU POLITIKU: Traže da se udari na Srbiju

Autor: Pink.rs