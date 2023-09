PUKLA BRUKA PRE SVADBE U BEOGRADU: Mlada gostima odredila minimalac za kovertu! Gosti se ŠOKIRALI! Nema šanse toliko da stavim

Sezona svadbi još uvek traje, a restorani su prebukirani i u oktobru. Pojedini mladenci uveliko zovu goste za venčanja koja će se održati narednog meseca, a jedna mlada koja se udaje početkom oktobra razbesnela je svoje društvo jer im je uz pozivnicu "servirala i priču" koliko para bi trebalo minimalno da stave u kovertu.

- Pre dve nedelje su mladenci počeli da dele pozivnice, ali društvo i rodbina o tom veselju pričaju mesecima unapred. Mlada je od samog početka naglašavala da se svadba biti u luksuznom restoranu u Beogradu koji puno košta, da kupuje preskupu venčanicu, uzima najskuplju dekoraciju. Pošto se znamo od malena znala sam da voli da sve bude skupo i kvalitetno, ali nisam znala da svadbu pravi da bi bila na dobitku, a ne zbog sreće - priča nam mladina drugarica iz škole, dok koleginica sa fakulteta dodaje:

- Meni je sve to smetalo jer nije bitno da li je nešto skupo ili ne bitno je da taj daj bude poseban i za mladence i za njihove porodice, a poslednje o čemu bi trebalo da razmišljaju pre svadbe, a naročito mlada je to koliko će rodbina i drugarice staviti para u kovertu.

Prema njenim rečima mlada je odmah na početku naglasila koliko plaćaju "stolicu".

- Kazala je da po osobi plaćaju 70 evra. Ja razumem da je ovo Beograd i da je to njihov izbor, ali zašto zvanice mora da znaju koliko košta njihovo mesto. Ubrzo nakon toga smo i saznale. Okupila je nekoliko drugarica i koleginica i pozvala nas na devojačko veče, a i ujedno nam podelila pozivnice. Videlo se da je srećna i zadovoljna. Ja sam se iznenadila što je mene zvala jer se znamo sa fakulteta, a i nismo bile preterano bliske. Ipak, bilo mi je drago i odlučila sam da idem na svadbu. Bila sam srećna zbog nje što se zaposlila, našla čoveka s kojim će stvoriti porodicu. Kroz priču polako se dotakla i poklona i rekla je da je sada normalno da svi donesu novac na poklon mladencima.

Naglasila je da ne voli one koji se vode logikom da će u kovertu staviti onoliko koliko košta stolica, kao i da oni planiraju da budu u plusu. "Ako moj jelovnik košta 70 evra mislim da bi bilo glupo da neko donese samo 70. Treba da bude oko 100 evra unutra" - kazala je ona na šta sam ja zanemela.

Koleginica ističe i da ona trenutno ne radi, ali da želi da je ispoštuje.

- S obzirom na to da nismo toliko bliske ja sam mislila da stavim 50 evra. Idem sama na svadbu i mislim da bi to bilo korektno s moje strane, ali nakon ove njene rečenice mene je bilo sramota. Nema šanse sto evra da stavim. Stavila bih da smo bliske i da se baš družimo i više, a ovako stvarno ne znam. Plašim se da će me ogovarati posle svadbe, ali čula sam da su i druge koleginice bile u šoku i da su komentarisale ovaj njen stav. Stvarno je bruka da se tako ponaša pre svadbe i da tako priča - naglasila je koleginica.