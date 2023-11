RASPUST! Za osnovce i srednjoškolce u Srbiji sutra počinje mini-odmor

Za osnovce i srednjoškolce u Srbiji sutra počinje mini raspust, povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu. Đaci se vraćaju u klupe u ponedeljak 13. novembra.

Školskim kalendarom je predviđeno, đacima u Vojvodini prvo polugodište se završava u petak, 22. decembra, a za ostale nedelju dana kasnije, 29. decembra. Prvi "radni dan" u drugom polugodištu u vojvođanskim školama je 15. januar, u ostatku Srbije - 22. januar. Školska godina za osmake se završava se 31. maja, a 14. juna za učenike od prvog do sedmog razreda.

Novi mini odmor od deset dana sa vikendom, učenici će imati od 29. aprila do 6. maja.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u ponedeljak, 17. juna . Školska godina za osmake se završava se 31. maja, a 14. juna za učenike od prvog do sedmog razreda. Drugo polugodište za maturante gimnazija traje do 24. maja, a za učenike završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola u 31. maja. Svi ostali srednjoškolci sa nastavom završavaju 21. juna.



Sveti Sava i Vidovdan praznuju se radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

U našoj zemlji važe dva školska kalendara - jedan donosi Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i on se primenjuje u školama na teritoriji AP Vojvodina, a drugi utvrđuje Ministarstvo prosvete i on važi u ostatku Srbije.