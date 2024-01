NOVI, ČUDNI SIMPTOMI MUČE GRAĐANE, ALI I LEKARE! Haraju silni respiratorni i stomačni virusi, nema ko već nije bolestan, a pravi UDAR TEK SLEDI

Sezona gripa, korone i respiratornih infekcija je u punom jeku. Neobičan kašalj, korona, digestivni problemi, simptomi su koji pune domove zdravlja. Uz to, pravu brigu zadaju i informacije da se pojavljuju novi, neobični simptomi ne samo sezonskih bolesti, već i kovida 19. Sve se više govori i o novom soju korone poznatom kao JN.1, koji daje nove i čudne simptome.

Ono što lekari napominju, to je da posle svih ovih praznika i slavlja, sledi period kada ćemo tek biti bolesni od, kako kažu, "svega".

Praznična okupljanja i puni kolektivi doveli su do skoka broja obolelih od respiratornih infekcija. Među pacijentima izdvojili su se oni koji besomučno kašlju. Napadi kašlja dolaze u naletima, a ovi respiratorni problemi ne zaobilaze ni mališane.

Prema rečima dr Nebojše Bohuckog, epidemiologa, ukoliko kašalj traje duže od dve nedelje u sumnja se na veliki kašalj, ili kako je poznato "bolest od 100 dana".

- Čim osoba kašlje duže od dve nedelje ima prava da pomisli da je u pitanju veliki kašalj i onda je pravi korak da se uzme uzorak krvi. Tako se može otkriti da li je reč o velikom kašlju ili nije. Kod odraslih klinička slika je nejasna, osim kašlja - kaže dr Bohucki.

Veliki kašalj ponovo se pojavio u Srbiji nakon 15 godina. Prema rečima lekara dr Josipa Krajningera, izuzetno je važno da se njegovo lečenje sprovodi pod nadzorom.

- Daju se antibiotici, bolest izaziva bakterija i leči se antibiotski i drugom terapijom. Bitno je da roditelji imaju strpljenja i savetujemo da ne uzimaju sirupe za kašalj na svoju ruku, već kada je kašalj u pitanju da daju što više mlake i tople tečnosti svom detetu koja bi mogla da im olakša iskašljavanje - kaže za "Blic".

Početni simptomi velikog kašlja uglavnom su kao i svi ostali simptomi respiratornih problema: učestalo kijanje, curenje iz nosa, blagi kašalj, povišena temperatura, malaksalost.

Sa druge strane, kasniji simptomi izgledaju daleko ozbiljnije: napadi kašlja, zacenjivanje, povraćanje nakon kašlja, gubitak daha, problemi s disanjem, dete može i da poplavi.

Prisutne i tegobe sa digestivnim sistemom, ali i novi simptomi respiratornih infekcija

Doktorka Svetlana Mičić iz Doma zdravlja Savski Venac ističe da je u poslednjih desetak dana primećen porast respiratornih infekcija kod građana. Pored toga, javljaju se tegobe i sa digestivnim sistemom, ali i pacijenti oboleli od kovida 19.

Upitana da prokomentariše da li su se pacijenti javljali sa novim simptomima i na šta su se pacijenti najviše žalili, dr Mičić ističe:

- Uglavnom je to bio kašalj, to su bile temperature ili eventualno bez temperature, glavobolje i neka opšta malaksalost, bolovi u mišićima i zglobovima. Znači tipična jedna klinička slika za virusne infekcije. Sporadično ima i digestivnih problema, odnosno stomačnog virusa, ali to je nešto manji broj pacijenata - kaže dr Mičić.

Najnovije istraživanje Kancelarije za nacionalnu statistiku, zasnovano na više od 27.000 ispitanika, došlo je do zaključka da novi soj korone poznat kao JN.1, koji je potomak omirkona, daje i nove neobične simptome.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da gubitak mirisa i ukusa nisu više jedini pokazatelji korone.

Pored uobičajenog kašlja, curenje nosa ili kijanje, pacijenti su prijavljivali i glavobolje, slabost ili umor, bolove u mišićima i bol u grlu. Ono što je najviše privuklo pažnje istraživačima su i novi prijavljeni simptomi.

U pitanju su problemi sa spavanjem i briga ili anksioznost – obe stvari su prijavljene kod oko 10 odsto ispitanika.

Ipak, dr Slavica Mičić iz Doma zdravlja Savski venac, kaže da je u Srbiji u poslednjih sedam dana registrovan trend opadanja pozitivnih na korona virus.

- Značajno je reći da možda u poslednjih sedam dana imamo blagi trend opadanja pozitivnosti na kovid-viruse. Tako da je tu evidentno, znači izvučeni podaci naši statistički pokazuju da je bio smanjen broj pozitivnih osoba - izjavila je za Blic.

Kako se sačuvati

Lekari savetuju, pored obavezne vakcinacije za grip i kovid, obavezno vakcinisati i decu protiv velikog kašlja.

- Jedini način da preveniramo pertusis, veliki kašalj, da se prime dve doze vakcine u prvoj godini života i zatim da se dete revakciniše u drugoj godini. Još bolje je ako se primi vakcina kasnije, a u našoj zemlji je tek od prošle godine uvedena i peta doza - rekao je dr Nebojša Bohucki, epidemiolog.

Takođe, savetuje se i izbegavanje velikih skupova, nošenje maske u određenim situacijama i zdrava i redovna ishrana, kao i vođenje računa o higijeni.

Ukoliko ipak "zakačite" nešto od navedenih virusa, izuzetno je važno da ga lepo odležite i odbolujete dok se organizam ne zaceli, savetuju lekari.

Autor: