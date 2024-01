PONOVO STIŽE LEPŠE VREME?! Meteorolog najavio kada možemo da očekujemo otopljenje: Biće i do +15 STEPENI

Do 15. januara Srbija može da očekuje hladno, ali uglavnom suvo vreme, a posle tog datuma doći će do promene sinoptike, a posle 17. januara i jače otopljenje, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

On je naveo da će do kraja ove nedelje dominirati polje anticiklona koje će uslovljavati pretežno suvo ali hladno vreme. Posebno će biti hladno tokom noći, tamo gde ima snega na tlu, a noć bude vedra ili se formira magla.

- Minimumi će se uglavnom kretati od -12 do -5, lokalno i oko -15 stepeni Celzijusa. Maksimumi pretežno do -3 do +2, osim u mestima gde se magla i niski oblaci zadrže gde bi bilo vrlo hladno uz maksimum oko -5 stepeni Celzijusa.

U petak prolazno naoblačenje

- Samo se u petak tokom dana očekuje prolazno naoblačenje jer će se istočnije od nas premeštati hladan front. Tog dana ponegde može biti prolaznog snega, pre svega nad istočnom polovinom regiona, ali će količine tamo gde snega uopšte i bude, biti zanemarljive. Tog dana će se i vetar pojačati te će biti pojačan severozapadni i magle neće biti. Maksimumi od -1 do +3, a uveče ponovo u padu - istakao je Čubrilo.

U subotu i nedelju, prema rečima Čubrila, ponovo će biti jakih jutarnjih mrazeva koji će se kretati od -12 do -6, lokalno u planinskim kotlinama i oko -16 stepeni Celzijusa. Subota će biti vrlo hladna uz maksimum do -6 do 0 stepeni Celzijusa, ali u nedelju mraz popušta i maksimumi bi se trebalo kretati od -1 do +5 stepeni Celzijusa.

Promena sinoptike

- Početkom sledeće nedelje sledi promena sinoptike koja okončava ovaj hladan talas. Sa prodorom veće količine hladnog vazduha nad Atlantik sledi serija snažnih ciklogeneza nad ovom akvatorijom, dok će se polje anticiklona smestiti nad severnu Afriku i jugoistok Evrope. Oko 16.01. će uslediti polazno pogoršanje koje će ponegde doneti malo kiše ili snega, ali uz dalji postepen porast temperatura te će se sneg u nizijama brzo otopiti - dodao je.

Kako je napisao meteorolog, od 17. januara sledi jače otopljenje i oko 19. januara bi se maksimumi mogli kretati i oko +15 stepeni Celzijusa te bi se sneg brzo otopio i na višim planinama.

- Posle 20. januara verovatno sledi period relativno toplog vremena uz čestu pojavu kiše, dok u ovom momentu prvi signali za moguće zahlađenje postoje tek oko 24. januara. Dugoročni ECMWF mogućnost bitne izmene sinoptike i početak novog hladnog perioda trenutno signalizira tek oko 29. januara. Sumirano, svi koji vole zimu i sneg imaju još 6-7 dana da ih iskoriste, a zatim počinje osetno topliji period - naveo je Čubrilo.