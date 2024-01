DETE (4) U RUMUNIJI UMRLO OD GRIPA, VIRUS HARA I U SRBIJI! Naš pedijatar upozorava: Ove simptome ne ignorišite, mogu dovesti do OZBILJNIH KOMPLIKACIJA

Četvorogodišnja devojčica preminula je od gripa u Rumuniji! Prema pisanju lokalnih medija, majka je dete dovela na infektivnu kliniku sa temperaturom 41 i konvulzijama, a po prijemu na kliniku, stalo joj je srce.

Koliko virus gripa može da bude opasan po decu, na šta roditelji treba da obrate pažnju i kakve sve komplikacije može da izazove kod dece, objašnjava pedijatar dr Marija Golubović.

- Virus gripa svake godine imamo u zimskim mesecima, a što se tiče samih simptoma oni su nespecifični, vezani za infekciju gornjih respiratornih puteva. Deca u suštini to dobro podnesu, a ono što može da komplikuje jeste ako su vrlo mala deca, bebe do mesec dana ili od jedne do godinu dana, ili deca lošeg imuniteta - kaže dr Golubović za TV "Prva".

Komplikacija donjih respiratornih puteva

Kod tih malih pacijenata može da dođe do komplikacije na donjim respiratornim putevima, poput upale pluća.

Evo šta roditelje, prema rečima doktorke, treba da zabrine:

ako dete ima problem sa disanjem, u smislu kratkog daha,

ubrzanog disanja,

ako dete ne može da spava,

kad dete odbija obroke.

Dr Golubović dodaje da se sve obično rešava ambulantno. Prati se stanje dece, a terapija je simptomatska.

Kako ističe, najveći problem pedijatri imaju sa novorođenčadima koja imaju upale malih disajnih puteva.

- Mnogo je novorođenčadi koja imaju simptome bronhiolita, znači upale malih disanih puteva. To je nešto s čime se sada najviše borimo - kaže doktorka.

Što se tiče simptoma, oni su, kaže doktorka, nespecifični:

infekcije gornjih respiratornih puteva,

temperatura koja može ići do 40 stepeni,

kašalj,

slabiji apetit,

tečna stolica.

