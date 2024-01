Dilema gastarbajterke napravila haos na mrežama: Da, svi smo bili goli i bosi dok vi niste krenuli da šaljete pare

Jedna korisnica Redita nedavno se zapitala ono što, verovatno, muči većinu naših ljudi kada dođe vreme da pauziraju svoje radne obaveze u inostranstvu i provedu neko vreme sa porodicom i prijateljima u domovini.

Osim toga, interesovalo ju je kako živi "druga generacija" gastarbajtera, odnosno da li deca ispaštaju ili imaju koristi od roditeljske odluke da napuste Srbiju.

"Gastarbajteri pitanja za vas, a i ostale: Da li sam sama, a možda i pomalo malodušna kad pomislim da godišnji odmori u Srbiji, sada kad imam decu, i nisu baš vredni truda? Da li i vas svi pokloni, ručkovi, izlasci koštaju previše, a osećate da se sve to od vas očekuje? Da li vam najdraži dugogodišnji prijatelji i porodica pored svega nekako provuku one komentare "vi radite od jutra do mraka", "ne družite se", "ne bih ja mogla taj posao" i slične srpske predrasude?", pitala je korisnica.

Više nego interesantni odgovori komentatora sadržali su različita iskustva, stavove i razmišljanja na ovu temu, a tokom diskusije neki od njih imali su i prilično oštre savete i pitanja za nju.

"Druga sam generacija i sada kad sama plaćam put za Srbiju, svakako volim i draže mi je da odem tamo nego negde na more. Ne sumnjam da postoje rođaci kao ti što si pomenula, ali bilo je više rodbine koja se nudila da dođe po mene na aerodrom i drugara koji se svađaju sa mnom ko će da plati piće, nego onih koji se ne hvataju za džep. Možda imam sreće, ali ne mogu reći da se očekuje od mene da im bilo šta donesem i obavezno mi daju pare i naljute se ako neću da uzmem. Od mog oca se mnogo više očekivalo, plaćao je fakultet bliskoj rodbini, pomogao da se renovira/kupi kuća, dao stari auto na poklon, ali ja tu krivim njega", glasio je jedan od odgovora.

Čini se, slična iskustva imali su i drugi korisnici kada je reč o "prvoj generaciji", a iz sopstvenog iskustva jedan od njih podelio je da "više voli da troši novac i ulaže u Srbiji, nego u inostranstvu". Priznaje da ga provod u Srbiji košta poprilično, a da ljude koji to od njega i očekuju pokušava da drži na distanci.

"Ako vam se ne isplati - ne dolazite"

Ubrzo, počele su da pristižu i brojne oštrije kritike onih koji se ne slažu sa autorkom posta.

"Ako mislite da ovde život staje kada vi niste tu, prešli ste se. Nemojte dolaziti 10-20 godina, pa ćete videti. Da citiram ono sa prazilukom ?", "Nemoj nikad ni doći, kako smo do sad bez tebe i tvog čašćenja, tako ćemo i od sad", pisali su korisnici.

Nadovezali su se i oni koji se nalaze sa druge strane.

"Zbog ljudi koji razmišljaju kao ti, moja porodica ne priča sa rodbinom gastarbajterima. Svi ste vi doneli i častili i mi bismo išli goli i bosi da nije bilo vas i sve ste nas iškolovali sa 10 franaka godišnje. Sve vi radite od jutra do sutra i sve je vama teško, mi ovamo ne radimo ništa i nama je lako i samo vas čekamo da vas očerupamo. Ako misliš da ti se ne isplati dolazak u Srbiju, nemoj da dolaziš i ako misliš da svi očekuju nešto da im daš ne javljaj se takvoj rodbini već se javljaj onima koji su ti dragi", napisao je korisnik dodajući da se ne treba obazirati na one koji ne mogu da razumeju njenu situaciju.

