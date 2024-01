ŠTA SE DEŠAVA SA VREMENOM U SRBIJI? Ljudi zbunjeni: Prekjuče 17 stepeni, juče tri, danas sneg! Sutra 'STIŽU BANANE'?

Prekjuče 17 stepeni, juče tri, danas sneg, a sutra? Svi smo zbunjeni i svi se pitamo šta je sa vremenom. Iako je takvo pitanje najbolje ostaviti naučnicima, ipak, jednog momka iz Srbije zanimalo je da šta "običan" narod misli o svemu.

Neimenovani Srbin, zbog šoka nakon brzih promena temperature, zabrinuto je pitao na Reditu "šta se dešava sa vremenom?". Pamteći malo drugačije temperature kao dete, priznaje da mu nije najjasnije šta se zaista zbiva, te je pitao ostale korisnike da mu objasne o čemu se zapravo radi. A odgovori su i više nego simpatični.

"Prvo mi je bilo skroz nejasno kako ovako odjednom da otopli posle hladnih dana i sada sam u još većem čudu. Počeo je sneg da pada, iako je danas bilo +17 stepeni. Šta se dešava?

Mislim, ne bih da ispadnem glup i da laprdam, ali dok sam bio klinac (pre jedno desetak godina), vreme je bilo normalno, leti je toplo, zimi hladno i pada sneg. Proteklih nekoliko godina jedva da sam video sneg zimi, a čak i kad je pao, nije se zadržao duže od 2-3 dana.



Da li samo umišljam ili zaista sa nečim nije u redu? Ako je ovo drugo, kako je moguće da se za par godina vreme okrenulo naglavačke? Pišite šta mislite o ovome. Iskreno me zanima šta se dešava. Ili da li samo umišljam", napisao je on.

"A jao, banane nam stižu u punom sjaju"

Iako je možda želeo da sazna pravi odgovor, na svoje pitanje dobio je gomilu simpatičnih komentara.

"Dolazi nam mediteranska klima, biće limuna i narandži svuda. Maslinjaci na sve strane. Maslinovo ulje se proizvodi po selima postupkom hladnog ceđenja. Prestaćemo da sečemo šume zbog grejanja i šume će se obnoviti", "A jao bajo, banane nam stižu u punom sjaju", "Dešavalo se i pre, nego si bio klinac i bolelo to uvo da razmišljaš o takvim promenama", "Sveti Ilija nam se sveti", "Iskreno nadam se da će zima kroz koju godinu biti ukinuta", "Kad se ljudi ponašaju kao ovo vreme, to je u redu. Kad se vreme tako ponaša, panika", "Neko nam opasno drma termostat", bili su samo neki od komentara ispod ove objave.

Klimatski ciklusi se jednostavno smenjuju

Naravno, tu su bili i oni koji su mu okvirno objasnili o čemu se zapravo radi - o prirodnim klimatskim ciklusima koji se smenjuju.

"Imao sam priliku da se dotaknemo teme sa jednim ozbiljnim naučnikom koji se bavi poljoprivredom, kaže da se vremenska zona menja polako, za nekih 20 godina ćemo biti mnogo toplija zona nego sada, i biti u stanju da gajimo biljke koje pre 5 godina ne bi ni pomislili. Ali to je proces, i dok se to ne stabilizuje očekuje nas totalno ludo i nepredvidivo vreme", tvrdi on u komentaru.

