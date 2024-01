STIŽE NOVA EPIDEMIJA: Za najzarazniju bolest LEK NE POSTOJI, izaziva užasne komplikacije i smrt, evo šta jedino može da nas spasi!

U Evropi je došlo do značajnog porasta oboljevanja od malih boginja, zbog čega je i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) poručila da je neophodna hitna vakcinacija, a kada je u pitanju Srbija, naši stručnjaci su saglasni da je pitanje dana kada bi mogli da imamo novu epidemiju s obzirom na to da je obuhvat MMR vakcinom ispod 95 odsto, što je jedini procenat koji nas trajno sve štiti.

Prema poslednjim podacima dostupnim za 2022. godinu kojim raspolaže Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", obuhvat prvom dozom MMR vakcine kod dece u drugoj godini života iznosio je 81,3 odsto, dok je obuhvat drugom dozom pre upisa u prvi razred osnovne škole iznosio 89,5 odsto.

Sve to je nedovoljno, zbog čega naši epidemiolozi sa zebnjom čekaju trenutak kada će nam se pojaviti nova epidemija, ovaj put virusom malih boginja. Jer, ističu, nije pitanje da li će se pojaviti, već kada!

Broj slučajeva morbila u Evropi eksplodirao u prošloj godini!

Tokom 2022. godine u Evropi smo imali manje od 1.000 slučajeva morbila, tačnije 941. Ali prošle godine, ta brojka je eksplodirala! Tokom 2023. godine u Evropi je registrovano više od 42.000 ljudi obolelih od morbila!

Zbog toga su iz SZO poručili da su veoma zabrinuti i da je jedino rešenje da se zaustavi dalje širenje bolesti – vakcinacija!

Koliko ima slučajeva morbila u Srbiji

Poslednji slučaj malih boginja u Srbiji, prema podacima „Batuta“, prijavljen je 27. aprila 2023. godine i od tada nisu registrovani novi slučajevi. Podaci govore i da je tokom 2023. godine u našoj zemlji registrovano ukupno 50 slučajeva morbila, od toga 43 na teritoriji Smedereva, gde je u januaru 2023. godine bila prijavljena epidemija, po tri na teritoriji Beograda i Novog Sada i jedan na teritoriji Požarevca.

Srbija je epidemiju malih boginja imala 2017/2018. godine. Tada je obolelo čak 5.800 ljudi, a čak 93 odsto je bilo nevakcinisano, nepotpuno vakcinisano ili nije imalo poznat vakcinalni status. Preminulo je 15 obolelih od kojih je pet bilo mlađe od pet godina.

Od inkubacije do ospi i užasnih komplikacija

Dr Nebojša Bohucki, epidemiolog, kaže da inkubacija od morbila traje 10 do 12 dana, a kada to prođe nastaje nešto što izaziva respiratornu infekciju. Javlja se:

- povišena temperatura, koja kod dece može da ide i do 41 stepen

- nos curi i niko ni ne pomisli da su morbile

- nastaju ospe za nekoliko dana, prvo na licu, a zatim zahvataju čitavo telo

Ospe prođu za četiri do sedam dana, međutim kod 30 odsto obolelih mogu da se jave teške komplikacije koje mogu dovesti i do smrti. Komplikacije su javljaju u vidu :

- intenzivan proliv u toj meri da zahteva hospitalizaciju

- zapaljenje srednjeg uha

- pneumonija ili upala pluća

- zapaljenje mozga

- smrti

Nazaraznija bolest - 100 odsto nevakcinisanih oboli

Dr Bohucki kaže da su morbile najzaraznija bolest koju poznaje čovečanstvo. Drugim rečima, ako neko ima morbile, kašlje, iskašljava virus i izbacuje ga u okruženje, gotovo 100 odsto nevakcinisanih u tom okruženju će da oboli!

- Ako imamo ovaj virus u bilo kom delu evropskog kontinenta samo je pitanje vremena kada će biti i kod nas. Sa obuhvatom kakav imamo u našoj zemlji, pitanje je vremena koliko će njih da oboli, a ne da li će da obole. Pitanje je u kojoj meri možemo očekivati epidemiju. Smatram da je samo pitanje dana kada je možemo očekivati i u Srbiji. Zato je neophodno vakcinisati se, lek ne postoji, ali rešenje je vakcina - istakao je dr Nebojša Bohucki.

Dve doze vakcine obavezne

Lek kojim se leče morbile ne postoji, a jedino što sprečava da se ova bolest pojavi jeste vakcinacija. Zapravo, kada bi se svi pridržavali obaveznog kalendara vakcinacije, kojom je propisano i davanje MMR vakcine, ova bolest danas ne bi ni postojala!

Kako je kaže doktor Bohucki, vakcina se prima do druge godine života i u sedmoj godini, pred polazak u školu.

- Uvek je bitno da se prime dve doze ove vakcine. Ko primi dve doze, bilo koje, može i monovalentna ili trovalentna MMR, on je zaštićen preko 95 odsto, čak 98 odsto, a to znači postojan i i dugotrajan imunitet. Vakcina je odlična i pomoću ovog načina može da se postigne kontrola broja obolelih od morbila, da bude malo obolelih. Sledeća faza je eliminacija, da nema u jednoj zemlji nijedna obolela osoba, osim kada neko dođe sa strane, to su importovani ili uvezeni slučajevi. Treći korak je radikacija, iskorenjenje – objašnjava dr Nebojša Bohucki.

Dokazano dobra vakcina

Posebno ističe da se 70-80-tih, godina kada je napravljena vakcina i kada je ušla u upotrebu većeg broja zemalja, mislilo da će do 2000. godine morbile nestati sa lica planete Zemlje.

Međutim, ističe doktor, 2024. imamo problem sa pretećom epidemijom u čitavoj Evropi zato što je opao vakcinalni obuhvat.

- To je vakcina koja je u upotrebi više od pola veka, pokazalo se koliko je pouzdana i bezbedna, nema razloga za bilo koju zabrinutost. S druge strane leka protiv ove bolesti nema. To je jako važno reći, jer obično kada pričamo o zaraznoj bolesti, pričamo o prevenciji i lečenju. U prevenciji imamo odličnu vakcinu, ali lek koji deluju na sam ovaj virus nemamo. Zato je priča o borbi protiv morbila priča o imunizaciji i postizanju i održavanju visokog vakcinalnog obuhvata od 95 odsto - kaže sagovornik.

Komplikacije

Međutim, problem sa malim boginjama je i, upozorava doktor Radovanivić, što:

- svaki hiljaditi dobije zapaljenje mozga, često sa fizičkim ili intelektualnim oštećenjima

- svaki dvadeseti, odnosno pet odsto, dobije upalu pluća na koju može da se nadoveže bakterijska infekcija

- deset odsto dobije upalu uva sa mogućih trajnim oštećenjem sluha

- To je ozbiljna bolest i za razliku od ostalih infekcija ona ostavlja organizam u stanju višenedeljne smanjene otpornosti. Treba vremena da se imunski sistem resetuje. Posle malih boginja često se dešava da se javi i neka druga bolest – upozorava dr Zoran Radovanović.

Ali, isitiče, postoji izvanredna vakcina koja je trebala da dovede do iskorenjenja, do radikacije malih boginja u svetu.

- Ako niko nije zaštićen, jedan zaraženi prenese bolest na 15 osoba. U razvijenom svetu na četiri godine dolazi epidemijski talasi pod uslovom da je obuhvat vakcinacijom isti, suboptimalan. Zahvaljujući dobroj vakcini računali smo da već 2015. eliminišemo tu bolest u Srbiji, ali nažalost, obuhvat vakcinacijom nije bio tako dobar i zbog toga još uvek kuburimo s malim boginjama – zaključuje naš stručnjak.