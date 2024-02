ČIPOVANJE LJUDI JE POČELO! Profesor Dimitrijević za Pink: Treba biti oprezan, jer vatra i voda su dobre sluge, a zli gospodari

Milijarder Ilon Mask izjavio je da je njegova kompanija Neuralink prvi put uspešno ugradila jedan od svojih bežičnih moždanih čipova u čoveka. Oni navode da je zdravstveno stanje pacijenta dobro.

Potpuna kontrola čoveka, brisanje sećanja, ubacivanje informacija i povezivanje čoveka sa svim uređajima kao što su računari, telefoni su deo onoga što Mask navodi kao prednost.

Bojan Dimitrijević, profesor, rekao je u Novom Jutru kod Jovane Jeremić na televiziji Pink da je ovo jedan segment te priče i da je ova oblast daleko odmakla.

- Ugrađivanje čipova u mozak je jedna od tih stvari. Drugo recimo mogu da nam stvore potpuno veštačke organe, postoji i genetsko osvežavanje koje može da nam produži život i do pet puta, imamo i nano tehnologiju gde nam se mikročestice ugrađuju u telo i poboljšavaju neke funkcije naročito neurofunkcije koje tokom vremena u ljudskom organizmu slabe - kaže Dimitrijević.

On je dodao i da se razmišlja o tome da se svest prebaci u kompjuter i da se onda stvori neki mehanički čovek.

- Onda čovek navodno neće da umre, već će njegova svest živeti u tom računaru, a to što će ta svest pokretati to će biti neka mašina i to je ta neka ideja o večnom životu u krugovima transhumanizma - kaže Dimitrijević i dodaje:

- Ovo je smao jedan elemenat transhumanizma koji je zapravo daleko odmakao na svom putu da stvori kiborga, odnosno potpuno veštačkog čoveka - zaključuje profesor.

Kako je rekao sa tim treba biti oprezan, jer vatra i voda su dobre sluge al zli gospodari.

- Ja mislim da veštačka inteligencija može da bude dobar sluga i zli gospodar, kao što je i atomska energija i barut. Sve što je čovek stvorio, može da se koristi i za dobro i za zlo - zaključio je Dimitrijević dodajući da ovde postoje neograničene mogućnosti zloupotrebe.

Željko Mašović, psiholog, rekao je da nam se stalno servira priča od transhumanista da nismo dovoljno dobri i da nismo dovoljno moćni.

- Prvo se ide na to da će da nam pomognu ako smo doživeli nkeu nesreću pa ne možeš da kontrolišeš svoje udove, ja ću da ti spojim čip ovde i čip onde i onda će to da radi - kaže Mašović i dodaje da to funkcioniše već 8 godina.

- Imate čoveka koji već tako funkcioniše, njemu je premošćena kičmena moždina od vrata do karlice da bi mogao da hoda. Trebalo mu je tri meseca da time ovlada celim sistemom i to je to. Imao Stivena Hokinga koji nije mogao da mrda ništa osim prsta pa je pisao knjige, tako da to postoji već duže vreme - dodaje psiholog.

Kako kaže, problem u celoj priči je to što mi nedovoljno poznajemo mozak i nemamo pojima o našem mozgu, a treba nešto da ugrađujemo u mozak.

On dodaje da kada bi čovek koristio više od 10 odsto svog mozga, pitanje je šta bi se onda dešavalo.

- Čak postoji neka teorija kada bi čovek koristio više od 10 odsto mozga da bi mogao da ovlada pomeranjem materije. Mi nemamo apsolutno pojima o našem mozgu, a treba da ugradimo Aleksu- program koji treba da mu komanduje - navodi psiholog.