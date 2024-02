Posle nekoliko godina pripreme javnosti došao je trenutak da se u mozak čoveka ugradi čip. Ilon Mask je izjavio da se njegov pacijent posle ugradnje čipa dobro oporavlja.

Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti rekao je u emisiji Novo jutro Pink televizije da se dogodilo ono što je već dugo najavljivano.

- Na ovome se radi još od 1957. godine kada je prvi put upotrebljena reč transhumanizam, povezivanje ljudi sa mašinama. Autor te kovanice je Džulijen Haksli to je unuk onog Hakslija koji je autor uvrede Boga i čoveka da je čovek nastao od majmuna. Ovaj trenutak spajanja čovek sa mašinom predviđen je prema futuristima iz Davosa 2030. godine i to bi bio trenutak singularnosti - kaže Vujičić.

On navodi da tada dolazi big beng informacija i da taj kosmički deo nestaje i nastaje taj informatički um.

- Znači zamena Boga, teza je interesantna i postoje brojni teoretičari i praktičari koji su objavljivali brojne knjige na ovu temu - dodaje Vujičić.

Goran Marjanović, fizičar, inženjer, istraživač, rekao je da svi znamo za Stivena Hokinga, britanskog fizičara koji je imao nesreću da se razboli od neke retke bolesti i mogao je da pokreće samo usta i oči ali pronađeno je tehničko rešenje da on upravlja i komunicira preko kompjutera sa okolinom.

- To je taj pozitivni aspekat. Mi znamo i za umetnu šaku i mnoga ta pomoćna sredstva koja nam omogućuju da se nadoknade mnogi nedostaci kod ljudi - kaže Marjanović.

- Ono što je ovde prednost je zapravo eksluzivna vest a to je da je taj čip ugradio robot zato što je taj čip toliko minijaturan i mali - navodi Marjanović.

On navodi da je to već rađeno i da su se time bavile druge firme i korporacije još pre 20 godina, to je radio, kako kaže Marjanović, Blek Rok koji je imao pokušaj tj. neke eksperimente.

Marjanović kaže da ovaj projekat traba da taj čip omogući uticaj na ljudske misli i mišljenje i obrnuto da čovek svojim mislima upravlja nekim mašinama.

- Mask je dobio odobrenje od američke agencije za hranu i lekove FDA da smeju to da rade, ali vam mogu reći da je to vrlo kompleksna priča i ne smemo se zaletati - upozorava Marjanović.

Na komentar javnosti da je humani aspekat u redu ali da postoji opasnost od priklupljana podataka Vujičić je rekao da se ne radi tu o bojazni i da je to činjenica.

- To je tzv. biopolitička moć, to imate u svim aspektima našeg života od veštačke inteligencije do novog zakona do promene regulative zakona SZO-a o čoveku kao biopolitičkom biću. U slučaju da dođe do revirzibinog inžinjeriga da možemo da mozak svoj prebacimo u kompjuter i obrnuto, ko će biti u stanju da to finansira - zapitao se Vujičić, dodajući da će to biti biološka činjenica da su oni bogovi, a mi nismo.