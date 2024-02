OVI GRADOVI BIĆE NAJTOPLIJI U PRVOJ POLOVINI FEBRUARA: Očekuje se do 20 stepeni, evo i ZBOG ČEGA!

Poslednje dana januara obeležilo je stabilno, suvo i vedro vreme, ali uz jak jutarnji mraz. Minimalna temperatura spuštala se i do -14 stepeni. Sa stabilnim, ali i toplijim vremenom ušli smo u februar, ali je i današnje jutro donelo mraz.

Nakon današnjeg sunčanog dana, Srbiju tokom večeri i noći očekuje prodor oslabljenog hladnog fronta, uz prolaznu kišu, na planinama uz sneg, a uslova za susnežicu i sneg biće tokom noći i u subiotu ujutro i u nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije.

Slab jugoistočni vetar biće u skretanju na pojačan severozapadni, uz priliv nešto malo hladnije vazdušne mase, pa će maksimalna temperatura u petak biti od 5 do 10 stepeni, u Beogradu do 7 stepeni.

Za vikend se očekuje veoma visok vazdušni pritiska i ponovo stabilizacija vremena, ali uz nešto više oblaka, dok će slabe kiše tokom vikenda i u ponedeljak biti samo ponegde na severoistoku Srbije.

Od vikenda se očekuje i toplije, maksimalna temperatura u nedelju biće i iznad 15 stepeni.

Inače, veći deo prve polovine februara biće relativno topao, uz stabilno i uglavnom suvo vreme.

Srbija će ugčavnom biti pod uticajem visokog vazdušnog pritiska i to zbog delovanja anticiklona sa zapada i jugozapada Evrope, uz strujanje vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana i severa Afrike.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 11 do 17 stepeni, a u većini predela izostaće u jutarnji mraz.

Najtoplije se očekuje u utorak, odnosno 6. februara i u periodu od 10 do 12. februara, kada će maksimalne temperature biti do 20 stepeni, lokalno i do 21-22 stepeni, dok bi nakon 12-13. za početak usledio postepeni pad temperature vazduha.

Najtoplije će biti u delovima zapadne, centralne i istočne Srbije, odnosno na širem području Podrinja, Kolubarskog okruga, u delovima centralne Srbije i Negotinske Krajine, pa bi se među najtoplijim gradovima mogli naći Loznica, Valjevo, Kragujevac i Negotin.

Razlog zašto će ova područja biti najtoplija jeste u tome što će umeren zapadni i jugozapadni vetar imati fenski efekat, pa se vazduh koji se bude prebacio preko planinskih prepreka, prilikom spuštanja ka napomutim predelima će se zagrevati i isušivati. Neretko su Podrinje, Mačva i Kolubarski okrug upravo zbog fenskog efekta najtopliji u Srbiji. Tada ne samo da maksimalne dnevne temperature mogu biti vrlo visoke u odnosu na ostatak Srbije, već i noćne, pa se fogađalo i da zimi noću za vreme duvanja fena dostignu 20 stepeni. Isto tako pri prestanku duvanja vetra sa fenskim efektom, prilikom skretanja vetra na severni-severozapadni temperatura u veoma kratkom vremenskom inervalu moze da opadne i za 20 stepeni i da se iz proleća uleti u zimu, a da kiša naglo pređe u sneg.

Inače, vrlo toplo biće i u drugim predelima Srbije. Maksimalna temperatura u Beogradu dostizaće 15-16 stepeni, tokom pojeidnih dana i do 18-19 stepeni.

Vrlo retko će vrlo toplu vazdušnu masu smenjivati samo malo hladnija vazdušna masa svojim obodnim delom sa istoka, ali se sve do kraja prve polovine februara ne očekuje značajnije zahlađenje niti sneg.

Nakon dominacije anticklona tokom prve polovine prve dekade februara, kasnije će ojačati ciklonaska aktivnost sa Atlantika, a upravo će takva situacija dovoditi do transporta tople vazdušne mase sa jugozapada, uz povremeno blagi priliv hladnije vazdušne mase sa severoistoka.

Ono što posebno zabrinjava je da će vrlo toplo vreme biti i na planinama, uz temperature i iznad 10 stepeni. Snežni pokrivač tokom prvih dana februara otopiće se u svim planinskim predelima do 1300-1400 metara nadmorske visine i biće ga samo uglavnom iznad 1500 metara, ali na tim visinama u manjim količinama.

Dakle, prema trenutnim prognozama, značajnijeg zahlađenja nema na vidiku tokom prve polovine februara, nakon čega bi usledilo zahlađenje, ali se za sada ne može utvrditi da li će ono biti u onom pravom zimskom obliku sa snegom.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 2 do 6 stepeni, tokom prve polovine februara one će uglavnom biti više i za 10 stepeni, a tokom najtoplijih dana i za 15 stepeni.