POČELA EPIDEMIJA VARIČELA! Pedijatar Saša Milićević za Pink: Komplikacije su ređe ako se ovčije boginje preleže u predškolskom i školskom uzrastu

Epidemija varičela je počela što je i normalna za ovaj period godine, a doktor Saša Milićević za Pink kaže da je mnogo bolje ako se ovčije boginje preleže ukoliko se dete zarazi u predškolskom ili školskom uzrastu.

Prema njegovim rečima, zbog toga roditelji jako često ne sklanjaju dete iz kolektiva, već žele da njihovi mališani to preguraju dok su još mali.

- Tada su i komplikacija mnogo ređe u smislu upale pluća, upale moždanih ovojnica. Međutim, treba imati u vidu jednu drugu stvar da nekada ako tako dete dođe kuće i prenese recimo boginje, naprimer mami koja je recimo trudna ili ako se prenese baki i deki onda to može da napravi komplikacije. Tako da zapravo odluka je jako individualna. Mnogo bolja varijanta je vakcina koja čini da dete prvo neće preležati varičelu, a drugo mnogo manja šansa da kasnije životu dobije takozvaniji herpes zoster, koji je jedna od komplikacija infekcije varičele u ranom detinjstvu – kazao je Milićevič koji pojašnjava šta to zapravo znači:

- To znači da dete koje preležalo u varičelu može kasnije, kada imunitet padne u kasnijim godinama, obično u nekom starijom uzrastu, da dobije promene koje idu duž nerava, bilo gde na telu. Može npr. duž oka, može bilo gde na telu. To je izuzetno jak bol i to su promene koje podsećaju na varičelu i javlja se samo kod osoba koje su varičelu preležale. Jako neprijatna jedna situacija i jako je važno da se zna da osoba koji ima taj herpes-zostr, može, bebi ili bilo kojoj drugoj osobi može da prenese varičelu.

- Dakle, o tomo mora da se vodi rečuna, pogotovo ako je, recimo, u pitanju trudna žena ili beba. Osoba koja ima taj herpes-zostr, može da prenese. A to se, recimo, izbegava primenom vakcine koja nije obavezna, koja se daje po želji – pojašnjava Milićević.

Milićević kaže da osobe koje su u prethodna dva do tri dana bile u kontaktu sa varičelom, a ne želaje da dobiju, mogu da prime vakcinu.

- Daje se od 12. meseca života. Tako da i o tome treba razmišliti – rekao je Milićević.

Milićević pojašnjava simptome varičele za koju kaže da je uobičajena bolest koja počinje atipično kao bilo koja infekcija i manifestuje se temperaturom, malaksalošću, lošim opštim stanjem.

- Tek nakon toga počinju da se pojavljuju sitne tačkice po telu, koje nekad roditelji ne primete, ili nekad liče na ujed insekta, nekad liče na alergiju. Mećutim, počinje brzo da se razvija. Obično po trupu, po licu i po vratu. Prvo, počinju kao bubuljice, nakon toga se pojavi vodeni vrh gore, to su vezikulice, nekad nastanu i fustule, zamuti se vrh, i posle toga nastaju kraste. Tek kada i poslednja krastica se pojavi na telu to dete više nije zarazno. Ali ono što karakteristično to je da je zaraznost najveća dva do tri dana pre pojava ospe - objašnjava Milićević i dodaje:

- A mi tada, i niko i ne zna da se zapravo radi o varičeli. Tada se deca najviše u kolini zaraze, na rođendanima, u vrtićima, u školi, jer ko će znati da će se razviti varičela u ta dva do tri dana pre toga. Inkubacija od sedam do 21 dan, dakle, neko ko je bio u kontaktu sa osobom koja ima varičelu, može ček i posle tri nedelje da tu varičelu dobije.

