Inovativna komapnija PR-DC jedan je od izlagača na najvećem međunarodnom sajmu naoružanja na svetu u Saudijskoj Arabiji – Riad World defence Show, kao jedina kompanija iz Srbije koja se ove godine pojavila u Rijadu.

Ovaj sajam obezbeđuje jedinstvenu platformu za svetsku odbrambenu industriju za umrežavanje, partnerstvo, razmenu znanja i otkrivanje inovacija i novih sistema u svim domenima odbrambene industrije.

Glavni inženjer PR-DC-ja Miloš Petrašinović izjavio je da je već početkom sajma kompanija iz Srbije postigla zavidan uspeh, s obziorm na to da je potpisan ugovor sa najvećom kompanijom za promet naoružanja u Saudijskoj Arabiji, komapnijom RAKAA.

“U Rijadu ovog puta predstavljamo tri vrste proizvoda, najpre višekratne dronove, dakle IKA bombarder, zatim dronove za jednokratnu upotrebu, kao i treću vrstu bespilotnih letelica - dronove koji mogu služiti za obuku protiv dronskih jedinica. Mislim da je ovo još jako značajno predstavljanje naše kompanije na Bliskom istoku”, kaže Petrašinović i dodaje “Ponosni smo što smo potpisali ugovor sa najvećom kompanijom iz Saudijske Arabije u oblasti naoružanja.

"To je sigurno jedan od najvećih uspeha do sada, pogotovo imajući u vidu da postojimo nepune četiri godine a da su naš kvalitet, inovatisvnost i velika upotreba vrednost dronova koje proizvodimo prepoznata od strane ovako velike kompanije", dodao je on.

Kako kaže, pored toga što su ovakvi pomaci u poslovanju veliku uspeh za kompaniju, oni za sobom povlače i važne poslovne odluke i neophodno unapređenje proizvodnje.

"Ukoliko želimo da prodajemo naše bespilotne letelice i u Saudijskoj Arabiji, neophodno je da organizujemo proizvodne kapacitete upravo u ovoj zemlji. Već smo ranije ove godine odlučili da gradimo prvu fabriku dronova u Srbiji, što je samo po sebi ogroman poduhvat ali to je nešto od čega sigurno ne odustajemo. Po povratku u Beograd, moramo okupiti čitav tim naših inženjera i videti na koji način ćemo rešiti izazov proizvodnje dronova u Saudijskoj Arabiji, ali veoma smo blizu odluke da jedan manji deo proizvodnih kapaciteta preselimo upravo na Arabijsko poluostrvo. Jedan takozvani proizvodni hab u ovom delu sveta umnogome bi olakšao naše poslovanje u čitavoj Aziji, a s obzirom na to da je naša kompanija ovde već prepoznatljiva, smatramo da bi to bio odličan potez. No, otom potom, to je nešto na čemu ćemo raditi u narednim mesecima", kaže Petrašinović.

Petrašinović naglašava da je tokom prva dva dana trajanja sajma interesovanje za njihove proizvode bilo veliko.

"Veliku pažnju, sada već tradicionalno privlači IKA bombarder, Target, zapravo Kamikaza 60 mm i Kamikaza 81 mm, a pogotovo ono što smo već najavili, a to je Kamikaza 120 mm, čija nas predstavljanje očekuje do kraja meseca. Iako još uvek nije zvanično prezentovana javnosti, dron Kamikaza sa minom od 120 mm izuzetnih karakteristika biće ozbiljno pojačanje u našoj lepezi proizvoda. Naš štand posetile su sve bitne delegacije, svi viđeniji posetioci sajma što nam je samo potvrda da zaista stojimo rame uz rame sa vodećim svetskim proizvođačima dronova. Prvi put smo u Saudijskoj Arabiji, gde je potreba za ovakvim tipom naoružanja velika, a uprkos tome smo imali izuzetnu posećenost što govori o tome da smo već postali prepoznatljivi po svojim dronovima", rekao je Petrašinović i podsetio na planove za naredni period.

"Nećemo imati vremena za predah, pred nama su još mnogi značajni sajmovi i potrebno je ispoštovati sve ugovorene obaveze o isporuci dronova, što je ogroman posao. Sve će biti lakše kada izgradimo fabriku dronova i siguran sam da će to biti veliki zamajac za sveukupnu inovativnu industriju u Srbiji", dodao je Petrašinović.

"Shodno tome, ponavljam i ovom prilikom da ćemo raditi na proširenju našeg tima i imaćemo potrebu za novim inženjerima, te pozivam sve mlade ljude koji žele da budu deo budućnosti bespilotnih letelica da nam se priključe", zaključuje Petrašinović.

Sajam naoružanja u Rijadu poseti oko 100 hiljada ljudi, kojima svoje proizvode predstavlja 750 izlagača iz čak 45 zemalja, i sve to pod budnim okom 850 akreditovanih medija. Ovogodišnji Riad World defence Show traje od 4. do 8. februara.