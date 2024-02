PETKOVIĆ NA SAJMU TURIZMA: Svaka poseta Kosovu i Metohiji podrška srpskom narodu da ostane

Direktor Кancelarije za КiM Petar Petković danas je na otvaranju štanda "Doživi Кosovo i Metohiju", na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, pozvao građane da posete mnogobrojne srpske svetinje i upoznaju se sa prirodnim lepotama KiM, ali istakao da mu je teško da govori samo o turizmu zbog situacije u kojoj se tamo srpski narod nalazi nakon protivpravnihi odluka Prištine.

"Naš narod se i danas na KiM nalazi u izuzetno teškim životnim okolnostima i uslovima usled jednostranih, nasilnih, protivpravnih odluka Prištine koje imaju za cilj proterivanje srpskog naroda sa naših vekovnih ognjišta", rekao je Petković na otvaranju štanda Kancelarije za KiM na kojem su predstavljeni turistički potencijali južne srpske pokrajine

On je naveo da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posvećen iznalaženju rešenja problema i diplomatskoj borbi za opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM.

"Naše je da obilazimo naše svetinje, sva ta divna mesta i naše divne ljude, domaćine koji su puni srca svaki put kad smo mi prisutni na Kosovu i Metohiji. Svakim našim odlaskom mi pomažemo opstanak naših ljudi na KiM, što inače svakoga dana čini država Srbija preko svoje Kancelarije za KiM", rekao je Petković.

Prema njegovim rečima, takvim pristupom svi ćemo biti na liniji odbrane našeg naroda na Kosovu i Metohiji, posebno poslednjih dana kada Priština ukida dinar, platni promet, zabranjuje plate i penzije i socijalna davanja i sve druge prinadležnosti za Srbe na KiM.



"Zato je baš sada u ovim momentima naročito važno da pokažemo puno jedinstvo za hrabri, rodoljubivi srpski narod na Kosovu i Metohiji koji upravo na svojim vekovnim ognjištima brane naše ime i prezime", naglasio je direktor Kancelarije za KiM.

On je dodao i da će država Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem nastaviti da snažno i odlučno pomaže naše crkve i manastire i naše srpske sredine, ali i da da snaži naše bolnice, vrtiće i naše škole na KiM.

Kako je naglasio, država Srbija će nastaviti da da gradi i da obnavlja i puteve, kao i sve drugo što čini inače na KiM.

Petković je podsetio i da su brojni projekti Srbije zaustavljeni od Prištine, naročito kada je reč o kapitalnim investicijama, ali da to sve, ipak, našu državu ne sprečava da i dalje pronalazi načine da pomaže opstanak našeg naroda na KiM, jer to nikada niko neće moći i ne može da joj zabrani.

"Mi ćemo se truditi da mudrom politikom tražimo rešenja i sačuvamo pre svega naš narod na KiM jer je to od apsolutnog značaja za sve nas", kazao je Petković.

Petković je napomenuo da odlazak na KiM ne predstavlja samo turističko putovanje već, pre svega, pokloničko.

"Mi imamo kome i čemu da se poklonimo na našem svetom Kosovu i Metohiji. Pre svega našim svetinjama, našoj crkvi, našim prirodnim lepotama ali i našim ljudima, divnim domaćinima od Peći do Novog Brda, od Štrpca do Leposavića", rekao je Petković na otvaranju štanda Kancelarije za KiM na sajmu.

Inače, svakog dana, u vreme trajanja Sajma turizma, na štandu Кancelarije za КiM biće organizovana i degustacija vina orahovačkog vinogorja, koje će predstavljati porodične vinarije ovog kraja.

On je dodao i da će se tokom trajanja 45. Sajma turizma na štandu Kancelarije za KiM, kroz turističke organizacije opština i gradova sa prostora Kosova i Metohije u najlepšem svetlu predstaviti sve ono bogatstvo koje poseduje Kosovo i Metohija.

Na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju se predstavljaju turistički potencijali 11 opština, odnosno četiri opštine sa severa Kosova i sedam južno od Ibra i iz Metohije među kojima su Gračanica, Orahovac, Štrpce i druge.

Predsednik Vučić je ranije na otvaranju sajma tokom posete štanda Kancelarije za KiM konstatovao da je ta kancelarija divno uredila štand.

Međunarodni sajam turizma, koji se ove godine održava 45. put, i na kome se predstavlja više od 27 zemalja i oko 400 izlagača, otvoren je do 25. februara.

Radno vreme sajma je do 24. februara od 10 do 19 časova, a u nedelju 25. februara od 10 do 18 časova.