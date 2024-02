Fruškogorski koridor jedan je od najznačajnih projekata u našoj zemlji. Reč je brzoj saobraćanici dužine 48 kilometara koja će povezati Rumu i Novi Sad, a podrazumeve izgradnju najdužeg tunela u Srbiji, kao i mosta preko Dunava što dodatno usložnjava gradnju.

Između Rume i Novog Sada uveliko se gradi brza saobraćajnica od 48 kilometara koja nosi ime Fruškogorski koridor. Sve je počelo u srcu nacionalnog parka Fruška Gora gde se vodi ozbiljna borba sa prirodom. Baš tu probija se najduži tunel u Srbiji od 3,5 kilometara.

Ovo gradilište nikada ne spava. Radi se u sve četiri smene.

- Do sada je probijeno, iskopano i urađena primarna podgrada za 2.780 metara. Radovi na tunelu se odvijaju na sve četiri napadne tačke - kaže šef projekta ispred kompanije CRBC Milijan Milić.

Kako navodi šef projekta Nikola Karadžić radnici su trenutno na 40 odsto iskopa tunelskih cevi, a paralelno sa tim je krenula i izgradnja sekundarne podgrade.

- Očekujemo da ćemo do kraja ove godine stići do 5.000 metara i da ćemo stići do 4.000 metara sa sekundarnom podgradom - naveo je Karadžić za Pink. Naši inženjeri i radnici zajedno sa kolegama iz Kine uspešno se nose sa svim izazovima koje nosi rad pod stenom.

- Susretali smo se sa dosta problema. Imali smo situaciju da je jako tanak nadsloj i blizina državnog puta, što je zahtevalo posebne mere i posebnu pažnju, imali smo potpom veliki priliv vode, trenutno imamo nepovoljnu geološku situaciju, ali sve to uspešno prevazilazimo - naveo je Milić.

Mi imamo geološki profil koji očekujemo da ćemo naći po projektu i tako i planiramo radove. Međutim, dešavaju se i neke nepredviđene stvari, na primer u jednom trenutku smo imali jako veliki priliv vode.

Kroz tunel će prolaziti sav teretni saobraćaj, što pre svega za cilj ima očuvanje životne sredine.

- Otvaramo sve mogućnosti za Frušku goru da se razvija kao jedan moderan turistički centar. To je bez sumnje jedan projekat koji sadrži i izuzetno izraženu ekološku komponentu - kaže direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić.

Nedaleko od tunela na Dunavu između Petrovaradina i Kaća niče novi most.

- Izuzetno sam zadovoljan dinamikom svih radova. Kada je most u pitanju ugradili smo već 51.000 kubika betona i oko 5.500 tona armature. Taj most je iznikao iz zemlje. To je sada jedna ozbiljna konstrukcija, ozbiljno gradilište - kaže Antić.

Radovi se šire i dalje duž trase.

- Samo na onom delu trase nakon izlaza iz tunela Iriški venac prema Irigu radimo na sedam mostova, četiri potporna zida, na delovim trase smo počeli da radimo i probne deonice. Na gradilištu imamo oko 600 radnika sa 200 jedinica mehanizadije. Već od 1. marta broj radnika će biti povećan na 750 - naveo je Antić.

Ovaj koridor biće povezan sa auto-putem Ruma - Šabac, a dalje sa brzom saobraćajnicom Šabac - Loznica koja će biti gotova na jesen ove godine.

