Vesić: Radićemo da vodič za bezbednu vožnju u tunelu stigne do svih vozača

U Srbiji ima 17 drumskih tunela dužine 22,5 kilometara, a gradi se još 18,5 km ovih tunela, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić na promociji vodiča za bezbednu vožnju u tunelima i istakao da je vodič rađen da bi se vozači edukovali kako da se ponašaju u tunelima da bi izbegli nezgodu i kako da reaguju ako bi se nesreća dogodila.

- Većina vozača ne zna šta bi uradila kada bi se slučajno desilo da se nađu u saobraćajnoj nesreći u tunelu, odnosno da naiđu na nesreću na takvom mestu. Zato smo rešili da uradimo ovu brošuru i sada nam je cilj da ona stigne do svih vozača, da im se deli prilikom registracije kola, na naplatnim rampama, u auto-školama - rekao je on.

Brošura je prema rečima direktora Saobračajnog instituta CIP Slavena Tice u čijim prostorijama je promocija i održana urađena u saradnji CIP-a, Agencije za bezbednost saobraćaja, Puteva Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstva saobraćaja.

Vesić je istakao da nas čeka izgradnja nekoliko velikih puteva i brzih saobraćajnica na kojima će biti još dosta tunela.

Prema njegovim rečima bilo bi dobro i da Agencija za bezbednost saobraćaja napravi promotivne filmove, koji su takođe dobar način da se ljudi obaveste.

- Ako bi ova brošura spasila jedan život, ona bi se potpuno isplatila a suština je da ljude naučimo kako da se ponašaju. Nažalost kao što možemo da vidimo, imamo vozače koji nisu dovoljno obučeni - naveo je on.

Istakao je da je jedan od najdrastičnijih slučajeva incidenata u saobraćaju, vožnja u suprotnom smeru, koja, kako je rekao, nažalost nije samo deo neznanja.

- Imamo situacije kada se to radi namerno, kao neka vrsta izazova, to je postalo moderno i moramo mnogo više da radimo na edukaciji i obaveštavanju vozača koji će dobijati informacije putem radio stanica, da znaju da se na određenom broju kilometara od njih nalazi automobil koji se kreće u suprotnom smeru, kako bismo spasili ljude koji mogu da nastradaju ni krivi ni dužni - rekao je Vesić.

Dodao je da je urađeno više od 460 km auto-puteva, a da će do 2027. biti urađeno još 487 km, jer će biti završen ceo Moravski koridor, zatim Fruškogorski koridor, te Dunavski koridor,.

- Biće završeno 24 km auto-puta Beograd-Zrenjanin do Kovačice, 50 km "smajlija", počećemo da radimo auto-put prema Kotromanu, već ove godine krenućemo da radimo auto-put prema Crnoj Gori, nastavljamo da radi auto-put Niš-Merdare i sve te saobraćajnice biće gotove u naredne tri do tri i po godine - istakao je on.

Naveo je da sledi donošenje zakona o bezbednosti u saobraćaju, koji će raditi Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa Ministarstvom saobraćaja a da će on uvek insistirati na strožijim kaznama.

- Mislim da za neke saobraćajne prekršaje moramo da oduzimamo automobile, recimo za slučaj kada neko vozi u suprotnom smeru. Pooštravanjem kaznene politike smanjićemo broj nekih prekršaja - rekao je on.

Dodao je da ipak nijedna kaznena politika ne može da zameni prevenciju i da će se zato raditi na edukaciji vozača.

Zlatko Stevanović iz Saobraćajnog instituta je istakao da vodič pokriva šest oblasti i savetuje vozače šta je potrebno da urade pre ulaska u tunel, zatim šta je potrebno uraditi da bi vožnja u tunelu bila bezbedna, šta raditi u slučaju zastoja kao i kvara vozila u tunelu.

Vodič vozačima daje savete i kako da se ponašaju u slučaju nezgode u tunelu i šta bi trebalo da preduzmu u slučaju da se u tunelu dogodi požar. Izvršni direktor u Putevima Srbije Zoran Pešović je naveo podatke prema kojima je lane bilo 3.370 vanrednih događaja u 17 tunela u Srbiji, od kojih je 219 bilo sa najvišim nivom rizika.

- Jedan od vanrednih događaja jeste vožnja u suprotnom smeru, koja predstavlja veliku opasnost, a njih je lane bilo 48, dakle skoro po jedna svake sedmice. Bilo je 19 slučajeva požara, 152 saobraćajne nezgode - rekao je on i dodao da je dobro što nijedna nezgoda nije završena smrtnim ishodom.

Naveo je i da je u tunelskim objektima viđeno 237 pešaka i biciklista, iako je njihovo kretanje u ovim prostorima zabranjeno.