IZ JAGODINE KRENULI AKTUATORI ZA CEO SVET! PALMA: U Srbiji postoji sigurnost kapitala zahvaljujući ambijentu koji je stvorio Vučić

U Jagodini otvorena fabrika austrijske kompanije “Šibel” koja proizvodi aktuatore i elektromašinske elemente za rafinerije i nuklearne elektrane bez subvencija države Srbije i grada Jagodine.

Vrpcu su presekli ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije Tomislav Momirović, predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, ambasador Austrije u Srbiji Kristijan Ebner i direktor Šibela u Jagodini Gvozden Dželatović, a događaju je prisustvovao i trgovinski savetnik Privredne komore Austrije u Srbiji Jirgen Šreder.

MOMIROVIĆ: U ZADNJIH 10 GODINA U SRBIJI 550 000 LJUDI MANJE NA SPISKU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZASPOŠLJAVNJE

- U svoje lično ime i u ime Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine čestitam Draganu Markoviću Palmi koji je doveo 13 fabrika u Jagodinu, a to je doprinelo velikom razvoju ovog važnog grada. Šibel komponents je uložio 2 000 000 evra u svoju fabriku u Jagodini i to pokazuje poverenje u grad Jagodinu i državu Srbiju. U Srbiji trenutno radi 800 kompanija iz Austrije i Austrija je na trećem mestu najvećih ulagača u privredu Srbije i ta saradnja je svake godine sve veća. Srbija je apsolutni lider u stranim investicijama u ovom delu Evrope i to nije slučajno. Samo prošle godine Srbija beleži 4 500 000 000 evra stranih investicija i važno je istaći da od kada je Aleksandar Vučić preuzeo Vladu Srbije pre 10 godina do danas je 550 000 ljudi manje na spisku Nacionalne službe za zapošljavanje. To je impresivan broj i Srbija ide ka cilju da 2027. godine prosečna plata bude 1400 evra, a prosečna penzija 620 evra - rekao je ministar Momirović.

Marković je rekao kako se u Beču sa vlasnikom Klausom Šibelom dogovorio za kratko vreme o otvranju fabrike u Jagodini.

PALMA: ZA 10 MINUTA SMO SE DOGOVORILI DA SE OTVORI FABRIKA U JAGODINI

- Pre 3 godine kada sam u Beč vodio 700 studenata, a poznato je da mi nigde ne idemo turistički, obišao sam kompaniju “Šibel” u Beču i razgovarao sa vlasnikom Klausom Šibelom i za 10 minuta smo se dogovorili da otvori fabriku u Jagodini. Ja sam pre tri dana ponovo razgovarao u Beču sa Klausom Šibelom i rekao mu da treba da poveća plate radnicima, što je i obećao i tada sam rekao da Srbija nije kao pre 10 i više godina zemlja jeftine radne snage, već kvalitetne radne snage. U Srbiji postoji sigurnost kapitala zahvaljujući ambijentu koji je stvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Srbiji postoji dakle sigurnost kapitala, ne menjaju se poreske stope, najjeftiniji su struja i gas i zbog svega toga strani investitori mogu da povećaju plate radnicima. Kompanija Šibel otvorila je fabriku u Jagodini bez subvencija i države Srbije i grada Jagodine, a grad Jagodina je obezbedio ovoj kompaniji sve uslove za početak rada. Ja samo do sada u Jagodinu doveo 13 stranih inevstitora, a očekujemo već ove godine još 4 nemačke fabrike i jednu austrijsku, kompanija Fišer proširuje svoje kapacitete, a nemačka kompanija Šot farm završava svoju fabriku gde će proizvoditi epruvete za ceo svet - rekao je Marković.

Ambasador Austrije u Srbiji Kristijan Ebner rekao je da su grad Jagodina i Republika Srbija prijateljski prema Austriji i zato se u Jagodini, kako je rekao, oseća veoma prijatno.

- Srbija i Jagodina nude veoma kvalitetnu radnu snagu i fabrika “Šibel” je odličan primer prijateljskih i dobrih odnosa Austrije i Srbije, Austrije i Jagodine i to je dokaz koliko veliko poverenje Austrija ima u ovaj grad i državu Srbiju - rekao je ambasador Ebner.

Trgovinski savetnik austrijske Privredne komore u Beogradu Jirgen Šreder rekao je da je dovođenje u Jagodinu proizvoda bez konkurencije u svetu, a tu su aktuatori za nuklerane elektrane i rafnijerije koje proizvodi Šibel, veliki uspeh za Jagodinu i Srbiju.

- Ovi aktuatori obezbeđuju struju i kada je nema i iz Jagodine će se plasirati širom sveta - rekao je Šreder.

Direktor “Šibela” u Jagodini Gvozden Dželatović rekao je da trenutno u ovoj fabrici radi 20 radnika, a do kraja avgusta će ih biti već 40 i zahvalio se na velikoj podršci Gradu Jagodini.