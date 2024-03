Vesić: Nadam se će Putevi Srbije ispuniti obećanje o uspostavljanju zajedničkog taga sa Crnom Gorom do aprila, sa Hrvatskom do maja i sa Grčkom do juna

Sistem zajedničke elektronske naplate putarine sa Crnom Gorom trebalo bi da profunkcionisaće sredinom aprila, a mesec dana kasnije i sa Hrvatskom, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, izrazivši očekivanje da će „Putevi Srbije“ ispoštovati te rokove jer su to javno obećali.

„Obradovala me je najava iz ’Puteva Srbije’ da će 15. aprila biti uspostavljena zajednička elektronska naplata putarine sa Crnom Gorom, a 15. maja i sa Hrvatskom. To je trebalo da završe do kraja prošlog septembra prema nalogu koji sam im dao. Pošto su ’Putevi’ javno objavili novi rok proveriću da li su posao završili. Kao što sam se uverio da tag funkcioniše u Severnoj Makedoniji, proveriću i u Crnoj Gori i Hrvatskoj, i ako ’Putevi’ ne budu uspeli to da završe na vreme, biće posledica“, poručio je Vesić gostujuči na TV Prva.

Ministar je istakao i da postoje svi uslovi da zajednički tag sa Grčkom profunkcioniše od 1. juna.

„Tokom letnje sezone oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama dnevno uđe u Grčku i zajednički tag biće veliko olakšanje za naše putnike. Moj grčki kolega Hristos Staikuras i ja smo se o tome dogovorili, sada je na kompanijama da to tehnički reše. Kažu da tehničkih problema ne i očekujem da i taj tag proradi. Moj grčki kolega Stajkuras i ja dogovorili smo da proverimo sposobnost naših preduzeća tako što ćemo se kolima proći grčke naplatne rampe 2. juna. Verujem da nas naša putarska preduzeća neće razočarati“, rekao je Vesić.

Podsetio je da je čak 50.000 tagova prebačeno na „postpejd“, kako bi mogli da se koriste u Severnoj Makedoniji, za kojom je zajednički sistem naplate putarine uspostavljen prošle godine. Podsetio je da je jedan od prioriteta u radu kada je postao ministar bilo uspostavljanje integrisane putarine.

Kada je reč o najavi predsednika Srbije o obnovi državnih i regionalnih puteva, u šta će biti uloženo dve milijarde evra, Vesić je naveo da je od 16.000 kilometara regionalnih i državnih puteva, oko 7.000 u neadekvatnom stanju i „zrelo“ za obnovu.

„Pored izgradnje auto-puteva i brzih saobarćajnica, važno je da obnovimo i regionalne i državne puteve za bolji komfor života ljudi. Sa dve milijarde evra, koje je najavio predsednik, moći ćemo za četiri godine da obnovimo oko 4.000 kilometara puteva. Uz sredstva iz budžeta samog Ministarstva, moći ćemo da obnovimo još oko 2.000 kilometara. To znači da ćemo za četiri godine obnoviti oko 6.000, od 7.000 kilometara puteva koji zahtevaju obnovu“, precizirao je Vesić.

Dodao je da je razvijena putna mreža, koja uključuje i obnovljene regionalne puteve, preduslov za dalji napredak Srbije.

Vesić je dodao da se će do 2026. godine biti izgrađeno 487 kilomatara autoputeva i brzih saobraćajnica, a samo u ovoj godini 166 kilometara.

Među deonicama koje će biti završene do kraja 2024. su: Šabac – Loznica, duga 54 kilometara, dve deonice Moravskog koridora, od Koševa do Trstenika i od Kraljeva do Adrana, te 23 kilometara Dunavskog koridora do Požarevca, kao i 5,8 kilometara od petlje ’Divci’ do Valjeva, 19,5 kilometara Miloša Velikog do Požege i 18 kilometara puta Sremska Rača – Kuzmin.

Dodao je i da se uveliko radi na izgradnji auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, kao i na prvoj deonici brze saobraćajnice Bački breg – Srpska crnja.

Najavio je i početak gradnje novih deonica – od Požege ka Dugoj poljani, odnosno ka Crnoj Gori, kao i pravac od Požege prema Kotromanu, odnosno ka RS i BiH, i to prva polovina do Sušice, ka Zlatiboru.

"U planu je da se ugovori i prvi deo brze saobraćajnice ’Karađorđe’, od Malog Požarevca do Mladenovca, Aranđelovca, Orašca do Čibutkovice, a u drugoj fazi ka Rači, Topoli, Kragujevcu“, rekao je ministar Vesić.

