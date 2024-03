UJUTRO MRAZ, TOKOM DANA I DO 20 STEPENI: Očekuje se pretežno sunčano vreme, uz umereno naoblačenje!

Duvaće severozapadni vetar!

U Srbiji u četvrtak ujutro vedro i hladno, u većini predela uz slab mraz, naročito pri tlu.

Tokom dana pretežno sunčano vreme, uz umereno naoblačenje.

Tokom večeri i noći sa severa jače naoblačenje, u Vojvodini sa kišom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u južnim i centralnim predelima jak. Jutarnja temperatura od -3 do 5 stepena, maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni.

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu u četvrtak ujutro vedro i hladno, na obodu grada uz prizemni mraz.

Tokom dana pretežno sunčano, uz umereno naoblačenje.

Tokom večeri i noći jače naoblačenje.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura 4 stepeni, na periferiji grada oko 0 stepeni, maksimalna dnevna 18 stepeni.