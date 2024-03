ĐURĐEV: Implikacije zelene politike ili zašto se bez nafte ne može

U poslednje vreme se sve češće suočavamo sa idejama u čijoj se srži nalazi odstupanje od nafte kao izvora energije. Glasnogovornici ove ideje kao glavni izgovor izdvajaju zaštitu životne sredine, izjavio je poslanik i predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Pođimo od činjenica, nafta čini 31 odsto svetskog energetskog bilansa, stoga, ukoliko bi kojim slučajem došlo do nestanka nafte, svakako bi došlo do nekih korenitih promena koje bi uticale na način života kakav poznajemo. Za početak, ukoliko bi se odrekli od korišćenja nafte sledeći „zelenu agendu“, dakle zarad klimatskih razloga, došlo bi do drastičnog smanjenja proizvodnje prehrambenih proizvoda. Ne samo to, odricanje od nafte bi bilo propraćeno smanjenjem proizvodnje opreme za obnovljive izvore energije – rekao je Đurđev i dodao:

- Ideologija koja zagovara odstupanje od nafte iz klimatskih razloga je pogrešna. Bez nafte kao energenta nije moguće proizvesti vetroturbinu, nije moguće proizvesti ni solarne panele, kao ni svu drugu opremu za obnovljive izvore energije, zato su svi pozivi za napuštanje nafte pod izgovorom zaštite životne sredine fundamentalno pogrešni.

- Šta bi se desilo sa transportom ukoliko ne bi bilo nafte? Brodovi koji transportuju žito, lokomotive koje prevoze ugalj, kamioni koji voze namirnice, svi oni koriste naftne derivate kao pogonsko gorivo. Ne samo to, traktor, kombajn, poljoprivredne mašine takođe ne bi mogle da rade bez nafte. Svakako da bi odstupanjem od nafte uticalo na saobraćaj, dolazilo bi do nestašica, redova ispred prodavnica, ljudi ne bi mogli da pazare osnovne životne namirnice, milioni bi bili pogođeni glađu – rekao je Đurđev.

Đurđev ističe da u svetu u kome živimo, kako je rekao, tek nas čeka povećanje potražnje za naftom.

- Pik potražnje će biti negde oko 2045. godine, kako kažu prognoze OPEK-a, druge predikcije, kao izveštaji koji smatraju da nas vrhunac globalne potražnje za naftom očekuje već 2030. godine, se zasnivaju na pozivima da se u potpunosti napusti korišćenje fosilnih goriva. Primera radi, po jednom od scenarija, potražnja za naftom do 2045. će doći i do 120 miliona barela dnevno – izjavio je Đurđev.

- Suočavamo se sa sve većim rastom potražnje nafte na globalnom nivou, i za to moramo biti spremni, neophodno je ulagati u sve sektore naftne industrije. Sve procene nam sugerišu da nas očekuje rast globalne potražnje za naftom. U 2024. potražnja za naftom bi mogla da dosegne 104,46 miliona barela dnevno, a već naredne godine - 106,3 miliona barela dnevno – zaključio je Đurđev.